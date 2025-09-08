El Léleman Conqueridor Valencia inicia la pretemporada

El Léleman Conqueridor Valencia echa andar, en una temporada que supondrá el debut europeo del conjunto valenciano.

El equipo entrenado por Emanuele Zanini entrará a disputar la CEV Challenge Cup europea, tercera competición en importancia por detrás de la Champions League y la Copa CEV, directamente en la ronda de dieciseisavos de final donde espera rival. De momento, el martes 15 de julio el club conoció que su rival será húngaro ya que saldrá de la eliminatoria que disputarán dos equipos de dicho país: el Veqyész RC Kazincbarcika y el Fino Kaposvar. El Léleman tendrá que esperar al mes de noviembre para saber a cuál de los dos se medirá, puesto que la eliminatoria previa se disputará del 11 al 13 de noviembre.

Pretemporada cargada de partidos

Hasta llegar ahí y al arranque de la competición doméstica, la Superliga (25 de octubre con la visita al UC3M Voleibol Leganés), el Léleman Conqueridor Valencia inició este pasado fin de semana una pretemporada cargada de partidos, entre los que destaca su participación en la Copa Comunitat Valenciana, competición en la entrará directamente en la ronda de cuartos de final ante un rival que saldrá de los enfrentamientos previos que se están disputando hasta ahora.

La crónica del estreno de la pretemporada

Esta pasado sábado 6 de septiembre, el equipo valenciano tuvo en tierras francesas su primer test. Su rival fue el Narbonne Volley, a partir de las 16:00 horas. El resultado, 3-0 a favor del conjunto francés.

El Léleman Conqueridor Valencia cayó derrotado el pasado sábado en su primer partido de pretemporada. La primera prueba enfrentó a los valencianos contra el Centurions Narbonne, que se impuso 3-0 (27-25/25-23/25-22) en el Palacio de los Deportes, el Arte y el Trabajo de Narbona. La diferencia de sets contrasta con la igualdad que tuvo un encuentro en el que los valencianos pudieron llevarse tanto el primero como el segundo set.

En ausencia de Zanini, que llegará a finales de este mes de septiembre, Pablo Díaz fue el encargado de dirigir el debut del equipo y de los fichajes que han llegado este verano. Paolo Renan Bertassoni y Rubén López hicieron su primera aparición con la camiseta del Léleman y dejaron muy buenas sensaciones. También entraron en la rotación Hugo Amigo y Juan Martín, dos jugadores que vienen haciendo méritos en el segundo equipo y que forman parte de la lista de convocados en esta pretemporada.

A pesar del resultado, el partido contra los franceses tenía como objetivo que los jugadores fueran cogiendo ritmo de competición y que los nuevos fichajes empezaran a entenderse poco a poco en pista con sus compañeros.

El próximo fin de semana, la afición valenciana podrá ver en acción a su equipo en el nuevo escenario del Pabellón Nou Moles frente al Intercap Asisa Tarragona SPSP, en un partido que se jugará a las 19:00 horas. A partir de ahí se alternarán partidos amistosos con su presencia en la Copa Comunitat Valenciana, en la que espera estar el día 27 de septiembre en la gran final.

Renovaciones, bajas y caras nuevas

El Léleman Conqueridor Valencia trabaja en un proyecto ambicioso y de consolidación. Continúan en las filas del primer equipo Sénior: Javi Monfort, Kayque Calazans, Nacho Huerta, Facu Funes, Javi Mengod, Rodrigo de Melo ‘Pernambuco’, Maxi Scarpin, Manu Furtado, Luis Vidal, Aharon Gámiz y Luis Serrano. Por contra, se han producido tres bajas importantes, la de Vicente Monfort y las de Fernando Mengod y Javi Jarque, que competirán con el equipo de Superliga2.

Respecto a las incorporaciones, llegan al equipo valenciano Paulo Renan Bertassoni, un experimentado colocador brasileño llega procedente de Unicaja Costa de Almería , y Rubén López, central que ha formado parte de equipos como el Arenal Emevé, CV Melilla, TSV Haching München y el Pamesa Teruel.