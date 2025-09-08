Madrid se convierte en la capital mundial del pádel con el Campeonato de España de Menores

El Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, ha visitado hoy las instalaciones del Club de Somontes, donde se está disputando el XXXVIII Campeonato de España de Pádel de Menores, una cita histórica que reúne a 924 parejas —1.848 jugadores—, récord absoluto de participación.

La competición, que se desarrolla en las categorías benjamín, alevín, infantil y junior, ha logrado un hito al convertirse probablemente en el mayor torneo de pádel del mundo en categorías menores. Madrid, una vez más, consolida su papel como epicentro internacional de este deporte, reforzado además porque la próxima semana acogerá también el prestigioso Premier Padel.

Alberto Tomé, Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid / SPORT

El campeonato cuenta con representación de las 17 comunidades autónomas y de Melilla, lo que convierte al evento en un ejemplo de cohesión y de talento deportivo a nivel nacional. La Comunidad de Madrid es la región con mayor participación, con 415 parejas inscritas (un 45% del total). En total, más de 4.000 personas —entre jugadores, técnicos y acompañantes— se darán cita en la capital durante la competición, generando también un notable impacto social y económico.

Los partidos se están disputando en dos de los principales complejos deportivos madrileños: Somontes y Puerta de Hierro, instalaciones de referencia para la práctica del pádel.

Durante su visita, Alberto Tomé ha subrayado la importancia de que la Comunidad de Madrid siga liderando la organización de grandes eventos deportivos: “Este campeonato refleja la fuerza del deporte base y el enorme futuro del pádel en España. Para la Comunidad de Madrid es un orgullo ser anfitriona de la mayor competición mundial de menores y, al mismo tiempo, apoyar a los clubes y a las familias que hacen posible este crecimiento. El deporte es un motor de cohesión social, de salud y también de proyección internacional para Madrid”.

Con este evento, la Comunidad de Madrid no solo impulsa el deporte de base, sino que se reafirma como un referente en la promoción del talento joven, la organización de grandes citas deportivas y la apuesta por el pádel como disciplina estratégica para el futuro.