El mensaje de Topuria que incendia las redes

Ilia Topuria puede permitirse lujos como este. Quienes le acusaban hace un tiempo de "hablar demasiado" o de actuar de forma arrogante tuvieron que tragarse sus propias palabras tras verle coronarse campeón hasta en dos ocasiones en la UFC. Meses después de su último 'KO' ante Charles Oliveira, el "Matador" ha sorprendido con un comentario en redes sociales en el que se refirió a un posible enfrentamiento con Terence Crawford, que se verá las caras con Canelo Álvarez el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

Todo comenzó con una fotografía que compartió el propio Topuria en 'X'. En ella aparecía saludando a Crawford, considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra y duro contendiente para Canelo. Junto a la imagen, el campeón del peso ligero de la UFC lanzó una pregunta directa a sus seguidores: "¿Quién creéis que gana en una pelea?".

Ilia Topuria. / Agencias

Tras recibir casi mil respuesta de sus aficionados, el propio Topuria aclaró lo que buscaba con su publicación y fue contundente al dar su pronóstico sobre un posible combate: "No hablaré de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablaré de lo que pasaría en un ring... ¡Lo pondría a dormir en el primer intercambio/contacto!", aseguró.

El cruce verbal entre Topuria y Crawford se enmarca en una tendencia ya conocida: peleadores de MMA que fantasean con medirse a boxeadores de élite en su propio terreno. A la espera de ver qué sucede en el combate entre Canelo y Crawford, Ilia ya ha dejado su 'pincelada' particular para ir calentando motores como espectador de lujo desde una compañía radicalmente diferente como es la UFC.