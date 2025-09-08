La reunión internacional de expertos en Valencia prestigia el 550 Aniversario del nacimiento del ajedrez moderno

Los actos conmemorativos del 550 Aniversario del nacimiento del ajedrez moderno (1475-2025) han traído a Valencia a grandes figuras del mundo del ajedrez, como el pentacampeón mundial Vishy Anand, o los actuales campeones de España Sabrina Vega y Daniil Yuffa.

Reunión de expertos

El pasado fin de semana el tributo a la gran efeméride fue propiciado por grandes expertos internacionales en historia, bibliofilia y coleccionismo del juego-ciencia.

La Asamblea General de la Chess History & Literature Society se desarrolló en Valencia, en el Complejo Cultural y Deportivo Petxina, con asistencia de expertos procedentes de Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Inglaterra, Serbia, España, etc.

El vienes 5 los asistentes recibieron la bienvenida de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil. Asistieron, asimismo, María Ángeles Vidal, directora gerente de la FDM, Basilio López, presidente de la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez y Emilio González, presidente de la Federación de Ajedrez de la C.V.

María Ángeles Vidal, Frank Hoffmeister, Rocío Gil, Basilio López, Emilio González y José A. Garzón / VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ

Intervenciones

Frank Hoffmeister presidente de CH&LS presentó las jornadas y condujo la asamblea. Se impartieron conferencias, de notable interés, por sus aportaciones y atractivas presentaciones, con un programa en el que se rendía un homenaje a Valencia y al ajedrez español.

Intervinieron, José A. Garzón (España), Herbert Bastian (Alemania), Georges Bertola (Suiza), Dennis Teyssou (Francia), Jesús Seoane (España) y Frank Hoffmeister (Alemania).

Frank Hoffmeister, Rocío Gil, Thomas Thomsen y José A. Garzón. / VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO

Conferencia de Garzón sobre el origen valenciano del ajedreez moderno. / VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO

Conferencia de Herbert Bastian sobre el libro de Ruy López (1561). / VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO

Temas de las ponencias

El origen valenciano del ajedrez moderno y la expansión europea de la nuevas reglas, especialmente en Italia; el libro de Ruy López y su recepción en Europa; la génesis y metodología de NEBEA; el triunfo de Capablanca en el Torneo de San Sebastián, 1911; el exilio de Alekhine en España; el éxito de Karpov en el Torneo de Madrid de 1973 y el dramático duelo de Kasparov y Karpov en Sevilla 1987, fueron los temas de las ponencias, que propiciaron interesantes comentarios y debates entre los asistentes.

La Sociedad Emanuel Lasker de Berlín, representada por Rebekka Shuster y Thomas Weischede, entregó un premio al Gran Maestro español, de origen ucraniano, Viktor Moskalenko que dirigió unas palabras a los asistentes sobre el ajedrez actual en España. La sociedad berlinesa tuvo también un detalle hacia los organizadores valencianos.

Entre los asistentes, destacamos la presencia de Thomas Thomsen, durante muchos años presidente de Chess Collectors Internacional y de Willy Iclicky presidente del Comité de Historia del Ajedrez de la Federación Internacional.

Visita a la exposición permanente ‘Valencia, Origen del Ajedrez Moderno, 1475’

Tras finalizar la asamblea, en la que se trataron diversos proyectos de CH&LS, visitaron la sala con la exposición permanente ‘Valencia, Origen del Ajedrez Moderno, 1475’ —cuyo riguroso contenido fue explicado por José A. Garzón— y recibieron numerosos regalos por parte de la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez y de la FDM del Ayuntamiento de Valencia, entre ellos la reciente edición 550 Aniversario, del cómic sobre la vida y obra de Francesch Vicent, autor del primer libro de ajedrez moderno impreso en el mundo, un 15 de mayo de 1495, en Valencia y en valenciano.

Visitando la Lonja. / VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO

Los asambleístas, gracias a la colaboración de Visit Valencia, pudieron visitar el centro histórico de Valencia, —tan imbricado en la génesis del ajedrez moderno y en la vida de sus creadores—, recorriendo calles y conociendo monumentos y espacios que un día fueron habituales de Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles y Francí de Castellví, autores del texto fundacional del ajedrez moderno, el poema Scachs d´amor (Valencia, c.1475).

En suma, una reunión en Valencia de historiadores, autores, bibliófilos y coleccionistas, que dejará un recuerdo inolvidable, en un año especial para los ajedrecistas de todo el mundo.