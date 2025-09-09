La alerta por lluvia obliga a aplazar el Alzira FS-ElPozo

El partido entre el Family Cash Alzira FS y ElPozo Murcia de la Primera División de fútbol sala programado para este martes ha sido aplazado por la alerta naranja por tormentas y lluvias en la Comunitat Valenciana, informó el club alzireño en un comunicado.

Aplazado al miércoles

El encuentro, que se iba a disputar en el Palau d'Esports de Alzira, se jugará finalmente este mismo miércoles 10 de septiembre a las 20h.

El Alzira FS ha solicitado el aplazamiento del partido, que ha sido aceptado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "atendiendo a las recomendaciones de las autoridades competentes" y "priorizando en todo momento la seguridad de jugadores, afición, patrocinadores y personal", según destacó en su comunicado.

El club valenciano también agradeció "la comprensión y el apoyo" de la afición, de autoridades y de la RFEF. La afición tendrá que esperar 24 horas más para ver el regreso a la máxima categoría de su equipo en su pabellón ante su afición.