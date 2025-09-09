Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

La alerta por lluvia obliga a aplazar el Alzira FS-ElPozo

El club valenciano ha anunciado en un comunicado que este martes no se jugará el primer partido en casa de la temporada

El Family Cash Alzira FS aplaza su partido

El Family Cash Alzira FS aplaza su partido

Agencias

EFE

Alzira

El partido entre el Family Cash Alzira FS y ElPozo Murcia de la Primera División de fútbol sala programado para este martes ha sido aplazado por la alerta naranja por tormentas y lluvias en la Comunitat Valenciana, informó el club alzireño en un comunicado.

Aplazado al miércoles

El encuentro, que se iba a disputar en el Palau d'Esports de Alzira, se jugará finalmente este mismo miércoles 10 de septiembre a las 20h.

El Alzira FS ha solicitado el aplazamiento del partido, que ha sido aceptado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "atendiendo a las recomendaciones de las autoridades competentes" y "priorizando en todo momento la seguridad de jugadores, afición, patrocinadores y personal", según destacó en su comunicado.

El club valenciano también agradeció "la comprensión y el apoyo" de la afición, de autoridades y de la RFEF. La afición tendrá que esperar 24 horas más para ver el regreso a la máxima categoría de su equipo en su pabellón ante su afición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents