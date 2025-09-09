Póquer de campeones del mundo en la Fundación Trinidad Alfonso

La Fundación Trinidad Alfonso ha reunido este martes 9 de septiembre en su sede a cuatro de los componentes del Proyecto FER que recientemente se han proclamado campeones del mundo en sus respectivas modalidades deportivas: Bárbara Pardo (piragüismo), Eric Igual (ciclismo en pista), Ricardo Ten (ciclismo paralímpico en ruta) y ⁠Blanca Ferrando (vela), lucieron medallas y trofeos en un acto conducido por el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y que sirvió también para hacer balance de los éxitos cosechados por los deportistas FER este verano.

Bárbara Pardo se proclamó campeona del mundo con el combinado nacional en la prueba del K4-500m en Milán; Ricardo Ten viene de ganar el oro en contrarreloj individual MC1 y la plata en la prueba en línea del Mundial de ciclismo adaptado celebrado en Bélgica; Blanca Ferrando se proclamaba campeona en la clase ILCA 4 tras imponerse en el Mundial mientras Eric Igual conquistaba un doblete de oro en los Mundiales de Ciclismo en Pista júnior donde se imponía en las pruebas de madison y puntuación. Pero además de los títulos cosechados por los cuatro campeones homenajeados, el Proyecto FER ha celebrado este verano numerosos éxitos internacionales.

Bárbara Pardo, Eric Igual, Ricardo Ten y ⁠Blanca Ferrando rememoraron en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso sus victorias y hablaron de sus próximos retos y sueños.

Juan Miguel Gómez junto a los cuatro campeones valencianos / M. A. Montesinos

Un hito para el piragüismo español

El pasado 22 de agosto, Bárbara Pardo (Antella, 25 años), conquistaba el oro en el Mundial de Piragüismo celebrado en Milán en la prueba de K4-500 redondeando una brillante temporada en la que antes se había colgado también el oro en la Copa del mundo y la plata en el Europeo. La deportista del Proyecto FER se mostró muy feliz con el oro logrado en el mundial junto a sus compañeras Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía Fernández: "Llegamos al Mundial tras haber entrenado juntas sólo 5 sesiones, no sabíamos cómo íbamos a estar en relación al resto de países. La verdad es que en muy poco tiempo logramos esa compenetración necesaria para ganar. No es fácil montar u una embarcación de nuevo y lograr la sincronía necesaria en esta prueba. Aún podemos mejorar muchas cosas pero el equipo funcionó muy bien", afirma la valenciana que celebró el oro a lo grande: "En el momento, de la euforia, me tiré al agua".

Doblete de oro para Igual

El mismo día que Bárbara ganaba el oro en Milán, en Apeldoorn (Países Bajos) Eirc Igual (Llíria, 18 años), subía a lo más alto del podio en la prueba de puntuación en el Mundial sub'18. Dos días después repetía resultado esta vez en la olímpica modalidad de madison junto al vasco Eñaut Urkaregi. Antes del Mundial, en el Europeo ya había avisado de su calidad aunque en aquella ocasión se le escapó la medalla: "En el Europeo estuve muy cerca del podio pero llegué con anemia, no estaba al cien por cien y se me escapó la medalla. Al Mundial llegué bien, lo había preparado mucho y fui con la mentalidad de ganar".

Aunque sus mayores éxitos han llegado en la pista, Eric también tiene muchas esperanzas en el ciclismo en ruta por lo que de momento, compaginará ambas modalides: "son complementarias, mi sueño es estar en Los Ángeles en 2028 en pista pero no olvido la ruta, sé que es la mejor opción si quiero vivir del ciclismo". De hecho, el próximo reto de Eirc será en el asfalto: "me queda aún un mes de competición ya que tengo el Europeo de CRI en ruta y tengo la ilusión y mentalidad de hacerlo muy bien. Luego ya pensaré en la próxima temporada que es importante para mí ya que, por edad, cambio de categoría y tratará de hacerme un hueco lo antes posible".

Acabado el verano, Bárbara afronta ahora una época más tranquila: "ahora estamos de vacaciones, empezamos una nueva temporada en octubre con competiciones en marzo y abril. el objetivo es mantener el mismo nivel competitivo y tratar de superarnos. Somos optimistas de cara al futuro, vamos a seguir trabajando con la esperanza puesta en estar en los Juegos de Los Ángeles".

Ricardo Ten sigue en lo más alto

Ricardo Ten acumula ya un sinfín de medallas en ciclismo paralímpico pero las dos últimas, las logradas en el último Mundial en ruta (oro en la contrarreloj individual MC1 y plata en la prueba en línea) son muy especiales ya que llegan tras unos mes muy difíciles en los que el valenciano, que recientemente cumplía 50 años ha tenido que reponerse de la rotura de las dos clavículas: "Ha sido una temporada complicada, en los años post juegos, bajas el pistón. En la primera competición del año, la Copa de España de Lanzarote, me caí y me rompí la clavícula derecha. Aún quedaba tiempo para las Copas de Europa de mayo y así fue, me recuperé y volví a competir pero en junio sufrí otra caída, y me rompí esta vez la clavícula izquierda. La seleccionadora me dio confianza pusimos todo nuestro empeño en llegar a Bélgica y lo logramos. Era una incógnita porque no había podido entrenar casi, llegaba con falta de kilómetros, de intensidad, de competiciones... creíamos que nuestro rendimiento se vería afectado, pero tal vez esa falta de kilómetros nos dio frescura. La CRI se disputó con lluvia, soy de los más hábiles de mi categoría y eso me benefició".

Aunque por la reiteración de éxitos parece que Ricardo lo tenga siempre muy fácil, el valenciano negó que fuese así: "Parece que sea fácil pero para nada, el verano ha sido duro en lo físico y en lo mental, anímicamente la segunda lesión fue un palo, era volver a empezar, no poder subir a la bici me estaba volviendo loco. Cada año las medallas me saben mejor, logré un resultado mejor del que soñaba", afirma Ricardo Ten que en apenas un mes y medio afrontará otro reto: "tengo el Mundial en pista. Prácticamente cuelgo la bici de ruta y ya estoy inmerso en la pista de nuevo. Este mismo fin de semana hemos tenido el Campeonato de España".

Una campeona de sólo 15 años

Con tan sólo 15 años de edad (cumplirá los 16 en noviembre), la valenciana Blanca Ferrando se adjudicaba la victoria en el Campeonato del Mundo de la clase ILCA 4. Un título que se sumaba al oro en el Campeonato de España al bronce en el Europeo: "me quedé con las ganas en el Europeo y para el Mundial he estado entrenando mucho todo el mes. Mi secreto es no rendirme, no tirar la toalla", afirma la valenciana que la próxima temporada compaginar ILCA 4 con ILCA 6: "es una categoría más exigente físicamente y será más complicado". La valenciana, pese a su juventud, dio muestras de una gran madurez en competición: "he tenido la suerte de entrenar con gente muy buena y eso me ayuda en las competiciones a gestionar la presión".