Un verano repleto de éxitos para el Proyecto FER

El Proyecto FER, promovido por la Fundación Trinidad Alfonso ha vivido un verano repleto de éxitos. Sus deportistas han sido protagonistas en grandes citas internacionales sumando un gran botín de medallas que contribuyen a agrandar el palmarés del Equipo FER 2025.

Junio

En el mes de junio, Héctor Catalá se proclamó campeón de Europa de triatlón paralímpico (clase discapacidad visual); Bárbara Pardo logró la plata del Europeo de piragüismo en la prueba del K4-500m; Samuel García formó parte de la selección española que conquistó el oro en el Mundial sub-20 de waterpolo; y Awa Fam fue una de las componentes de la selección española de baloncesto que alcanzó la medalla de plata en el Campeonato de Europa.

Héctor Catalá / Proyecto FER

Julio

En julio, María Martínez consiguió un bronce en el Europeo junior de piragüismo (prueba del K4-500m). Además, el Proyecto FER vivió un exitoso Campeonato de Europa junior y sub-23 de ciclismo en pista (bronce para Leyre Almena en el ómnium de la categoría junior, oro para Héctor Álvarez en el ómnium de la categoría sub-23).

Héctor Álvarez / Proyecto FER

El Proyecto FER también fue protagonista en la plata lograda por la selección española en el Europeo junior femenino de balonmano (con Udane Bernabé y Sara Palanques como integrantes del combinado nacional); y quedamos perplejos con el oro de la jovencísima Blanca Ferrando en el Mundial de vela clase ILCA 4 (Blanca fue la primera, la mejor, de las 100 participantes).

Blanca Ferrando / Proyecto FER

Agosto

El mes de agosto también fue muy fructífero para el Proyecto FER. vibramos en el Europeo sub-20 de atletismo (plata para Iker Moreno en 400m vallas y en 4x400, plata para Martí Torregrosa en 3.000m obstáculos y bronce para Daniel Monfort en 10.000 metros marcha). El piragüismo tomó el relevo con el oro del equipo español del K4-500, con Bárbara Pardo como una de las cuatro integrantes del cuarteto español, en el Mundial celebrado en Milán.

Martí Torregrosa / Proyecto FER

Bárbara Pardo / Proyecto FER

El mes finalizó de la mejor forma posible con el ciclismo como protagonista. Primero con el doble oro conseguido por Eric Igual en el Mundial junior de ciclista (campeón en puntuación, campeón en madison). Y la guinda la puso el incombustible Ricardo Ten con su doblete (oro en la contrarreloj individual, plata en línea) en el Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en ruta.

Ricardo Ten / Proyecto FER

Septiembre

El mes ha comenzado también fuerte, con el oro de Aitana Díaz en el Campeonato de Europa junio de judo; y con el bronce de Vega Gimeno con la selección española de baloncesto 3x3 en el Campeonato de Europa.

Aitana Díaz / Proyecto FER