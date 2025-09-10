IRONMAN 70.3 Valencia agota dorsales con cifras de récord

IRONMAN® confirma el sold out anticipado de dos de sus eventos estrella para 2026: IRONMAN 70.3 Valencia y Zafiro IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca. Ambas competiciones no solo agotaron sus dorsales antes que nunca, sino que lo hicieron con cifras de participación históricas y una evolución positiva en la diversidad de género y rejuvenecimiento del perfil de atleta.

IRONMAN 70.3 Valencia

Celebrado en el corazón de una de las ciudades más vibrantes del Mediterráneo, IRONMAN 70.3 Valencia ha vuelto a confirmar su creciente popularidad: en 2026 ha agotado inscripciones 45 días antes que, en su edición anterior, colgando el cartel de completo cuando aún faltan 222 días para la celebración del evento. Un total de 3.000 atletas se han registrado para vivir esta experiencia única, marcada por un aumento significativo en la participación femenina, que pasa del 15% en 2025 al 17% en esta edición. Además, la edad media de los inscritos se sitúa en 38 años, frente a los 39,4 del año pasado, lo que confirma una tendencia de rejuvenecimiento.

Imagen del IRONMAN 70.3 Valencia 2025 / IRONMAN

Los grupos de edad más numerosos se concentran entre los 30 y 34 años, seguidos de los atletas de entre 25 y 29 años, segmento que ha experimentado un crecimiento exponencial en las dos últimas ediciones.

El evento valenciano, celebrado en el corazón de una de las ciudades más modernas y deportivas del Mediterráneo, continúa atrayendo a una nueva generación de triatletas que buscan combinar competición, estilo de vida y experiencia urbana.

Zafiro IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca 2026

Por su parte, el icónico evento de Alcúdia, en la isla de Mallorca, ha batido su propio récord de velocidad en ventas: agotó inscripciones 75 días antes que, en 2025, cuando todavía restan 243 días para su celebración.

Con 3.800 atletas inscritos, esta edición será aún más especial: marcará la 15.ª edición de un evento que se ha convertido en referencia absoluta del circuito europeo y mundial. La participación femenina alcanza el 18,5%, superando en un punto porcentual los datos del año anterior, mientras que la edad media baja a 39 años, frente a los 40 de 2025. Los grupos de edad con mayor presencia son los comprendidos entre 30 y 34 años, seguidos por los de 35 a 39 años, lo que reafirma a Mallorca como un evento consolidado, multigeneracional y con gran poder de atracción internacional.

El icónico evento de Alcúdia, en la isla de Mallorca, ha batido su propio récord de velocidad en ventas: agotó inscripciones 75 días antes que, en 2025, cuando todavía restan 243 días para su celebración. / CARLES ITURBE

Más que una carrera, Zafiro IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca es ya una tradición para miles de atletas, casi 1000 atletas vuelven a competir en esta carrera que ya habían hecho en el pasado. Su recorrido combina una natación espectacular en la bahía de Alcúdia, un segmento ciclista que atraviesa la belleza salvaje del interior mallorquín, y una carrera a pie entre palmeras, playa y público volcado. Todo ello enmarcado en una isla que respira deporte, hospitalidad y ambiente.

El triatlón vive una nueva generación

El triatlón está creciendo, rejuveneciendo y abriéndose a nuevos públicos. Cada vez más mujeres, más atletas jóvenes y más personas que descubren en IRONMAN 70.3 una forma de vivir el deporte con propósito, comunidad y emoción. Valencia y Mallorca no solo agotan dorsales antes que nunca marcan el pulso de una nueva era del triatlón en el sur de Europa.

Eventos que inspiran, que se llenan de primeras veces, de nuevos retos, y de esa energía que hace del triatlón mucho más que una carrera.