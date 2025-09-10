El Lucentum Hockey Club inauguró el nuevo campo municipal La Cigüeña

El hockey alicantino ya tiene nuevo campo. El Lucentum celebró, este fin de semana, la inauguración del nuevo campo de hockey La Cigüeña, ubicado en el emblemático barrio de San Gabriel, en Alicante.

Así fue la inauguración

El club alicantino vivió una jornada emocionante en la que dos jugadores infantiles cortaron la tradicional cinta como símbolo de inauguración, provocando los aplausos de los presentes. La jornada contó con la presencia de más de 50 jugadores y jugadoras de diferentes categorías que, junto a otros 25 acompañantes, realizaron sus primeros toques con el palo y la bola sobre la nueva hierba, dando paso así a un partido amistoso que clausuró la histórica jornada.

Dos jugadores infantiles cortaron la tradicional cinta como símbolo de inauguración, provocando los aplausos de los presentes. / FHCV

La jornada contó con la presencia de más de 50 jugadores y jugadoras de diferentes categorías. / FHCV

Alicante adapta el césped artificial del campo de fútbol de La Cigüeña para práctica del hockey hierba y para dar respuesta a los clubes de la ciudad. La Junta de Gobierno municipal, tras aprobar la modificación del proyecto de obras de esta instalación deportiva, reforzó su apuesta para adaptar el uso de esta instalación para la nueva práctica deportiva.

Intervenciones

La concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García, responsable del desarrollo del proyecto, ha explicado: “El objetivo de esta modificación es poder adecuar la instalación de césped artificial para atender la necesidad de campos de entrenamiento y juego solicitados por los clubes de hockey hierba de la ciudad, además de para el fútbol”.

Jesús Gracia, presidente de la FHCV, reconoce: “Alicante continúa su apuesta por la consolidación del hockey en una provincia con mucha tradición en este deporte. Después de dos años trabajando en la gestión de este proyecto, finalmente es una realidad: el campo municipal La Cigüeña ya es una nueva instalación donde se practica el hockey. Esto supone un gran paso y uno de los frutos del Club Lucentum que lleva años promoviendo nuestro deporte”.

De esta forma, el hockey alicantino logra un nuevo hito importante para el deporte del stick gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, su Concejalía de Deportes y la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.

Amplia oferta de horarios

El Lucentum ya se prepara para la temporada 2025-2026 con una amplia oferta de horarios en sus escuelas:

• Infantiles (2012 - 2013): Lunes y Miércoles de 18.00 a 19.30

• Alevines (2014 - 2015): Lunes y Miércoles de 18.00 a 19.30

• Benjamines (2016 - 2017): Lunes y Miércoles de 18.00 a 19.30

• Prebenjamines (2018 - 2019): Lunes y Miércoles de 18.00 a 19.30