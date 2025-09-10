"Cada vez veo más cerca los Juegos de Los Ángeles"

Viene de conquistar dos medallas (oro en la CRI y plata en la prueba en línea) en los Mundiales de Ciclismo Adaptado en Ruta y ya prepara su próximo reto: el Mundial en pista que afrontará en apenas mes y medio. Es incombustible, inagotable. A sus 50 años Ricardo Ten sigue disfrutando del deporte y en su mirada brilla aún la misma ilusión que cuando empezó. En la mente del ciclista valenciano, integrante del Proyecto FER, va cobrando forma un nuevo sueño: disputar los que serían sus octavos Juegos Paralímpicos en Los Ángeles 2028.

Ricardo Ten muestra la medalla de campeón del mundo / Proyecto FER

¿Cómo la hace? ¿Cómo se mantiene la motivación y la forma física para seguir ganando medallas a los 50 años?

Sabemos lo complejo que es seguir manteniéndose ahí, a ese alto nivel pero es cierto que en el ciclismo adaptado, en el deporte paralímpico en general, el tema de la edad es diferente al deporte convencional. Sobre todo en las categorías bajas como la mía es más fácil alargar la vida deportiva por la complejidad que personas con una discapacidad tan severa mantengan ese nivel tan elevado de preparación.

Pero aun así, no será fácil mantener tantos años la disciplina que requiere el deporte de élite.

La clave es que sigo disfrutando mucho. Hacemos lo que nos gusta y nos sigue apasionando. He cumplido 50 años y cuando miro atrás la verdad es que ya es una cifra que impone un poco de respeto. Hay que tener un compromiso muy alto para seguir manteniéndome a un alto nivel de competición. En este último Mundial por ejemplo, he encontrado un abanico de ciclistas de edades muy dispares, desde gente de 18 hasta más mayores que yo.

¿En las competiciones siente que es un referente para muchos otros deportistas? ¿Nota esa admiración?

Es cierto que aunque llevo relativamente poco tiempo en el mundo del ciclismo (aunque ya son 8, años) es cierto que la gente joven que empieza se acerca mucho para comentarte cosas, te transmite su admiración. Estoy muy contento de ver que cada vez el deporte paralímpico tiene más visibilidad y cada vez es más conocido. Me gusta pensar que al verme, gente joven se anime a empezar también.

Su carrera como ciclista es asombrosa y más cuando empezó ya pasados los 40 y tras otra exitosa y larga carrera como nadador. ¿Se plantea cuántas medallas podría haber ganado si se hubiese dedicado desde el principio al ciclismo?

A lo mejor ya me habría retirado, es difícil mantener la ambición tanto tiempo, cuando encuentras una nueva motivación, eso te hace dar ese punto extra para dar el cien por cien y que lleguen los resultados. Mi etapa como nadador fue también muy bonita.

Aunque le vemos feliz con sus dos medallas logradas en el Mundial de Ciclismo en Ruta recientemente, detrás hay mucho sufrimiento. Esta temporada ha tenido que recuperarse de dos fracturas de clavícula en sendas caídas. Primero la derecha y luego, cuando se recuperó y ya muy cerca del Mundial, la izquierda. ¿Cómo han sido estos meses?

Ha sido duro, la verdad. A principios de temporada en la Copa de España de Lanzarote me rompí la clavícula derecha y luego, cuando ya estaba recuperado, la izquierda. Fue empezar de nuevo, lo pasé mal. Sobre todo la edad es ya un hándicap, empiezas a plantearte si es necesario pasar por estas coas. Ha sido una temporada dura y difícil, la segunda lesión ha sido complicada de llevar adelante. Para mí la mejor psicóloga ha sido la bici. Cuando me volví a a poder montar, todo fue bien. Llegaba al Mundial muy escaso de entrenamientos y kilómetros pero eso me dio también frescura en competición y logré las dos medallas.

A pesar de todo, este verano no ha parado. Le hemos visto en sus redes sociales en un sinfín de rutas en Portugal, Sierra Nevada...

Sí, incluso en vacaciones no aparco la bici. Aprovechamos que teníamos una semana de descanso para viajar por Portugal pero la cercanía del Mundial hacía que no pudiese aparcar la bici así que también he aprovechado para conocer otros sitios, es un lujo poder viajar con la bici.

Cuando acabaron los Juegos de París 2024, en los que conquistó tres medallas, veía lejos aún Los Ángeles, no se atrevía a pensar en otros Juegos, pero los resultados parece que le 'empujan' a ello. ¿Es ya un objetivo para usted?

Es cierto, que Los Ángeles cada vez está más cerca. En estos tres años además, tenemos objetivos por delante que me hacen mucha ilusión como el SuperMundial de ciclismo de 2027 donde confluyen todas las disciplinas. Será una cita muy inclusiva y me hace mucha ilusión participar en una competición de ese nivel junto a los mejores ciclistas del mundo de ciclismo convencional.

Hace unos meses desaparecía como tal su equipo, el Hyundai Koryo Car. ¿Con quién compite y entrena ahora?

Sí, por desgracia nuestro equipo ha desaparecido, seguimos compitiendo con él porque sigue teniendo ficha y esta temporada aún competiré en su nombre, seá la última, luego ya veremos. Sigo con mi entrenador de toda la vida, Eloy Izquierdo, que me conoce perfectamente.

¿Sigue faltado apoyo al ciclismo adaptado? ¿Por qué los grandes equipos del pelotón no incluyen también al ciclismo adaptado?

Hay equipos como el Polti o La Fundación Contador que sí tienen sección de ciclismo adaptado pero es cierto que otros equipos sí podrían abrir más la mano y tener sección de deporte adaptado con ciclistas que les pueden dar visibilidad. Al final los equipos y las marcas lo que quieren es eso. El ciclismo paralímpico cada vez puede aportar más a las marcas una imagen de resposabilidad social corporativa que puede ser muy interesante.

El pasado martes participó en un acto en la Fundación Trinidad Alfonso donde se celebró los éxitos del Equipo FER este verano. ¿Es ya su segunda casa?

Sin duda, en la Fundación Trinidad Alfonso me siento en casa. Es una gran familia, nos conocemos hace ya muchos años. Siempre están pendientes de nosotros, nos dan una gran visibilidad. El trabajo que se hace desde la base es extraordinario. Es muy bonito ver a gente joven que empieza y acaba en lo más alto, cumpliendo su meta de disputar unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos.