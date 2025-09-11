Mundial de Atletismo 2025: fechas, pruebas y horario detallado de las competiciones
Consulta todas las fechas, sede y atletas españoles destacados del Mundial de Atletismo 2025
David Boti
Todo listo para el Campeonato Mundial de Atletismo 2025. La gran cita del atletismo internacional se celebra del 13 al 21 de septiembre en Tokio (Japón), con el nuevo Estadio Nacional como epicentro de la competición. Con 2.000 atletas de 200 países, será la tercera vez que el país nipón acoge un Mundial tras las ediciones de 1991 (también en Tokio) y 2007 (Osaka).
España acude con un total de 56 atletas que competirá en la 20º edición de los Mundiales en la capital japonesa. Es uno más que en Budapest 2023. España espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.
Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.
¿Dónde ver el Mundial de Atletismo por TV?
Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo. También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de SUPER, que ofrecerá resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas. El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.
Calendario
Sábado 13 de septiembre (Día 1)
- 00:30: Marcha 35 km (masculina) – Final
- 00:30: Marcha 35 km (femenina) – Final
- 02:00: Disco (femenina) – Clasificación
- 03:55: Peso (masculina) – Clasificación
- 03:55: Disco (femenina) – Clasificación grupo B
- 04:23: 100 m (masculina) – Preliminatoria
- 04:55: Relevo 4×400 mixto – Ronda 1
- 11:05: Ceremonia de apertura
- 11:30: 3000 m obstáculos (masculina) – Ronda 1
- 11:55: Longitud (femenina) – Clasificación
- 12:05: 100 m (masculina) – Clasificación
- 12:50: Pértiga (femenina) – Clasificación
- 13:35: 1500 m (masculina) – Ronda 1
- 14:10: 100 m (femenina) – Ronda 1
- 14:30: Peso (femenina) – Final
- 15:20: 10.000 m (masculina) – Final
- 15:20: Relevo 4×400 mixto – Final
Domingo 14 de septiembre (Día 2)
- 01:00: Maratón (femenina) – Final
- 02:00: Martillo (femenina) – Clasificación
- 02:35: 1500 m (masculina) – Ronda 1
- 03:45: Martillo (masculina) – Clasificación
- 04:28: 100 m vallas (femenina) – Ronda 1
- 11:35: 400 m (masculina) – Ronda 1
- 11:40: Altura (masculina) – Clasificación
- 12:10: Disco (femenina) – Final
- 12:25: 400 m (femenina) – Ronda 1
- 13:20: 100 m (femenina) – Semifinal
- 13:40: Longitud (femenina) – Final
- 13:43: 100 m (masculina) – Semifinal
- 14:05: 1500 m (femenina) – Semifinal
- 14:30: 10.000 m (femenina) – Final
- 15:13: 100 m (femenina) – Final
- 15:20: 100 m (masculina) – Final
Lunes 15 de septiembre (Día 3)
- 01:00: Maratón (masculina) – Final
- 02:00: Martillo (masculina) – Clasificación
- 02:05: Pértiga (masculina) – Clasificación
- 02:15: 3000 m obstáculos (femenina) – Ronda 1
- 03:45: Martillo (femenina) – Clasificación grupo B
- 04:20: 400 m vallas (femenina) – Ronda 1
- 12:35: 400 m vallas (masculina) – Ronda 1
- 12:40: Longitud (masculina) – Clasificación
- 13:10: Pértiga (masculina) – Final
- 13:20: 110 m vallas (masculina) – Ronda 1
- 14:00: Martillo (femenina) – Final
- 14:05: 100 m vallas (femenina) – Semifinal
- 14:30: 1500 m (masculina) – Semifinal
- 14:55: 3000 m obstáculos (masculina) – Final
- 15:20: 100 m vallas (femenina) – Final
Martes 16 de septiembre (Día 4)
- 12:35: 800 m (masculina) – Ronda 1
- 12:40: Triple salto (femenina) – Clasificación
- 13:35: Altura (femenina) – Final
- 13:40: 110 m vallas (masculina) – Semifinal
- 14:00: Martillo (masculina) – Final
- 14:05: 400 m (femenina) – Semifinal
- 14:35: 400 m (masculina) – Semifinal
- 15:05: 1500 m (femenina) – Final
- 15:20: 110 m vallas (masculina) – Final
Miércoles 17 de septiembre (Día 5)
- 12:05: Triple salto (masculino) – Clasificación
- 12:10: Jabalina (masculina) – Clasificación
- 12:30: 200 m (femenina) – Ronda 1
- 13:10: Pértiga (femenina) – Final
- 13:15: 200 m (masculina) – Ronda 1
- 13:45: Jabalina (masculina) – Clasificación grupo B
- 13:50: Longitud (masculina) – Final
- 14:00: 400 m vallas (femenina) – Semifinal
- 14:30: 400 m vallas (masculina) – Semifinal
- 14:57: 3000 m obstáculos (femenina) – Final
- 15:20: 1500 m (masculina) – Final
Jueves 18 de septiembre (Día 6)
- 12:05: 5000 m (femenina) – Ronda 1
- 12:15: Altura (femenina) – Clasificación
- 12:23: Jabalina (masculina) – Final
- 12:55: 800 m (femenina) – Ronda 1
- 13:55: Triple salto (femenina) – Final
- 14:02: 200 m (masculina) – Semifinal
- 14:24: 200 m (femenina) – Semifinal
- 14:45: 800 m (masculina) – Semifinal
- 15:10: 400 m (masculina) – Final
- 15:24: 400 m (femenina) – Final
Viernes 19 de septiembre (Día 7)
- 13:05: 5000 m (masculina) – Ronda 1
- 13:45: 800 m (femenina) – Semifinal
- 13:50: Triple salto (masculino) – Final
- 14:00: Jabalina (femenina) – Clasificación
- 14:15: 400 m vallas (masculina) – Final
- 14:27: 400 m vallas (femenina) – Final
- 14:38: 200 m (femenina) – Final
- 15:06: 200 m (masculina) – Final
- 15:22: 800 m (masculina) – Final
Sábado 20 de septiembre (Día 8)
- 00:30: Marcha 20 km (femenina) – Final
- 02:00: Disco (masculina) – Clasificación
- 02:25: 100 m (decatlón) – Series
- 02:50: Marcha 20 km (masculina) – Final
- 03:00: Peso (femenina) – Clasificación
- 03:35: Disco (masculina) – Clasificación grupo B
- 04:30: Longitud (femenina, heptatlón) – Serie
- 04:45: Peso (masculina, decatlón) – Serie
- 12:00: Jabalina (femenina, heptatlón) – Serie
- 12:05: Altura (masculina, decatlón) – Serie
- 12:35: Relevo 4x400 (masculina) – Ronda 1
- 12:54: Peso (femenina) – Final
- 13:00: Relevo 4x400 (femenina) – Ronda 1
- 13:25: Relevo 4x100 (masculina) – Ronda 1
- 13:45: Relevo 4x100 (femenina) – Ronda 1
- 14:05: Jabalina (femenina) – Final
- 14:11: 800 m (femenina, heptatlón) – Final
- 14:29: 5000 m (femenina) – Final
- 14:55: 400 m (masculina, decatlón) – Serie
- 15:22: 800 m (masculina) – Final
