Mundial de Atletismo 2025: fechas, pruebas y horario detallado de las competiciones

Todo listo para el Campeonato Mundial de Atletismo 2025. La gran cita del atletismo internacional se celebra del 13 al 21 de septiembre en Tokio (Japón), con el nuevo Estadio Nacional como epicentro de la competición. Con 2.000 atletas de 200 países, será la tercera vez que el país nipón acoge un Mundial tras las ediciones de 1991 (también en Tokio) y 2007 (Osaka).

España acude con un total de 56 atletas que competirá en la 20º edición de los Mundiales en la capital japonesa. Es uno más que en Budapest 2023. España espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo por TV?

Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo. También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de SUPER, que ofrecerá resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas. El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.

Calendario

Sábado 13 de septiembre (Día 1)

00:30: Marcha 35 km (masculina) – Final

00:30: Marcha 35 km (femenina) – Final

02:00: Disco (femenina) – Clasificación

03:55: Peso (masculina) – Clasificación

03:55: Disco (femenina) – Clasificación grupo B

04:23: 100 m (masculina) – Preliminatoria

04:55: Relevo 4×400 mixto – Ronda 1

11:05: Ceremonia de apertura

11:30: 3000 m obstáculos (masculina) – Ronda 1

11:55: Longitud (femenina) – Clasificación

12:05: 100 m (masculina) – Clasificación

12:50: Pértiga (femenina) – Clasificación

13:35: 1500 m (masculina) – Ronda 1

14:10: 100 m (femenina) – Ronda 1

14:30: Peso (femenina) – Final

15:20: 10.000 m (masculina) – Final

15:20: Relevo 4×400 mixto – Final

Domingo 14 de septiembre (Día 2)

01:00: Maratón (femenina) – Final

02:00: Martillo (femenina) – Clasificación

02:35: 1500 m (masculina) – Ronda 1

03:45: Martillo (masculina) – Clasificación

04:28: 100 m vallas (femenina) – Ronda 1

11:35: 400 m (masculina) – Ronda 1

11:40: Altura (masculina) – Clasificación

12:10: Disco (femenina) – Final

12:25: 400 m (femenina) – Ronda 1

13:20: 100 m (femenina) – Semifinal

13:40: Longitud (femenina) – Final

13:43: 100 m (masculina) – Semifinal

14:05: 1500 m (femenina) – Semifinal

14:30: 10.000 m (femenina) – Final

15:13: 100 m (femenina) – Final

15:20: 100 m (masculina) – Final

Lunes 15 de septiembre (Día 3)

01:00: Maratón (masculina) – Final

02:00: Martillo (masculina) – Clasificación

02:05: Pértiga (masculina) – Clasificación

02:15: 3000 m obstáculos (femenina) – Ronda 1

03:45: Martillo (femenina) – Clasificación grupo B

04:20: 400 m vallas (femenina) – Ronda 1

12:35: 400 m vallas (masculina) – Ronda 1

12:40: Longitud (masculina) – Clasificación

13:10: Pértiga (masculina) – Final

13:20: 110 m vallas (masculina) – Ronda 1

14:00: Martillo (femenina) – Final

14:05: 100 m vallas (femenina) – Semifinal

14:30: 1500 m (masculina) – Semifinal

14:55: 3000 m obstáculos (masculina) – Final

15:20: 100 m vallas (femenina) – Final

Martes 16 de septiembre (Día 4)

12:35: 800 m (masculina) – Ronda 1

12:40: Triple salto (femenina) – Clasificación

13:35: Altura (femenina) – Final

13:40: 110 m vallas (masculina) – Semifinal

14:00: Martillo (masculina) – Final

14:05: 400 m (femenina) – Semifinal

14:35: 400 m (masculina) – Semifinal

15:05: 1500 m (femenina) – Final

15:20: 110 m vallas (masculina) – Final

Miércoles 17 de septiembre (Día 5)

12:05: Triple salto (masculino) – Clasificación

12:10: Jabalina (masculina) – Clasificación

12:30: 200 m (femenina) – Ronda 1

13:10: Pértiga (femenina) – Final

13:15: 200 m (masculina) – Ronda 1

13:45: Jabalina (masculina) – Clasificación grupo B

13:50: Longitud (masculina) – Final

14:00: 400 m vallas (femenina) – Semifinal

14:30: 400 m vallas (masculina) – Semifinal

14:57: 3000 m obstáculos (femenina) – Final

15:20: 1500 m (masculina) – Final

Jueves 18 de septiembre (Día 6)

12:05: 5000 m (femenina) – Ronda 1

12:15: Altura (femenina) – Clasificación

12:23: Jabalina (masculina) – Final

12:55: 800 m (femenina) – Ronda 1

13:55: Triple salto (femenina) – Final

14:02: 200 m (masculina) – Semifinal

14:24: 200 m (femenina) – Semifinal

14:45: 800 m (masculina) – Semifinal

15:10: 400 m (masculina) – Final

15:24: 400 m (femenina) – Final

Viernes 19 de septiembre (Día 7)

13:05: 5000 m (masculina) – Ronda 1

13:45: 800 m (femenina) – Semifinal

13:50: Triple salto (masculino) – Final

14:00: Jabalina (femenina) – Clasificación

14:15: 400 m vallas (masculina) – Final

14:27: 400 m vallas (femenina) – Final

14:38: 200 m (femenina) – Final

15:06: 200 m (masculina) – Final

15:22: 800 m (masculina) – Final

Sábado 20 de septiembre (Día 8)

00:30: Marcha 20 km (femenina) – Final

02:00: Disco (masculina) – Clasificación

02:25: 100 m (decatlón) – Series

02:50: Marcha 20 km (masculina) – Final

03:00: Peso (femenina) – Clasificación

03:35: Disco (masculina) – Clasificación grupo B

04:30: Longitud (femenina, heptatlón) – Serie

04:45: Peso (masculina, decatlón) – Serie

12:00: Jabalina (femenina, heptatlón) – Serie

12:05: Altura (masculina, decatlón) – Serie

12:35: Relevo 4x400 (masculina) – Ronda 1

12:54: Peso (femenina) – Final

13:00: Relevo 4x400 (femenina) – Ronda 1

13:25: Relevo 4x100 (masculina) – Ronda 1

13:45: Relevo 4x100 (femenina) – Ronda 1

14:05: Jabalina (femenina) – Final

14:11: 800 m (femenina, heptatlón) – Final

14:29: 5000 m (femenina) – Final

14:55: 400 m (masculina, decatlón) – Serie

15:22: 800 m (masculina) – Final

Sábado 20 de septiembre (Día 8)