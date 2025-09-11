Nuria Iturrioz encabeza a las estrellas del golf en La Sella Open 2025

La española Nuria Iturrioz, quien el pasado domingo logró el quinto título de su carrera en el Ladies European Tour, será una de las numerosas estrellas que participarán en la tercera edición de La Sella Open, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre en La Sella Golf, en Dénia.

Iturrioz, campeona en la primera edición de La Sella Open en 2023, llegará al torneo llena de confianza tras hacer tres birdies en los últimos cinco hoyos en Houston el fin de semana pasado, superando por dos golpes a la inglesa Charley Hull y rompiendo una sequía de títulos que se remontaba precisamente a su victoria en Dénia hace dos años. “Estoy muy emocionada de volver porque tengo muy buenos recuerdos. Creo que es un gran campo de golf y estoy deseando dar lo mejor de mí", comentó la jugadora. “En La Sella Open se esfuerzan mucho por hacernos sentir cómodas, siempre están preguntándonos cómo pueden mejorar, y sé que están haciendo todo lo posible para que el torneo tenga el nivel de un Major".

Un gran elenco de jugadoras

Con una bolsa en premios de 1.000.000 €, la más alta de cualquier torneo femenino en España, La Sella Open contará con un elenco de talento tanto local como internacional, incluyendo a Helen Briem, Laura Fuenfstueck, Céline Herbin, Mimi Rhodes y Shannon Tan.

Elegido Torneo del Año por las jugadoras en 2023 y reconocido por ofrecer los Mejores Servicios a Jugadoras en 2024, La Sella Open se ha consolidado rápidamente como un referente en la promoción del golf femenino, elevando los estándares en todos los aspectos del evento.

Además del récord en premios, todas las jugadoras que no pasen el corte recibirán 1.000 €, una muestra más del compromiso con las profesionales del circuito.

Valoraciones

La actual campeona, Helen Briem, quien logró una victoria arrolladora en su debut en el LET el pasado verano, también expresó su entusiasmo por volver a defender el título este año. “Con un año ya de experiencia como profesional en el LET, creo que este torneo ofrece la combinación perfecta. La mayoría de las jugadoras se alojan en el mismo sitio y, entre los apartamentos, las piscinas, el clima, un gran campo de golf y excelentes instalaciones… no se puede pedir mucho más".

Helen Briem buscará defender su título en La Sella Open tras un debut soñado en 2024. / LA SELLA OPEN

La también alemana y subcampeona de 2023, Laura Fuenfstueck, quien conquistó su primer título LET en el PIF London Championship en agosto, añadió: “Económicamente, ayuda mucho a las jugadoras que quizás no han tenido un buen año hasta ahora, y al no celebrarse Pro-Am, contamos con cuatro días completos de preparación". “Estoy segura de que será una lista de jugadoras fuerte, competitiva, y con muchas españolas en buena forma, lo cual es excelente para el público local. Seguro que Helen Briem está deseando defender su título, ¡y yo intentaré dar lo mejor de mí para hacerle frente!”.

Laura Fuenfstueck espera dar el siguiente paso después de caer ante Iturrioz en un dramático desempate en 2023. / LA SELLA OPEN

La golfista francesa y embajadora del club, Céline Herbin, que lleva varios años viviendo en Dénia, está encantada de volver a jugar frente a su “público”. “Me hace mucha ilusión jugar frente a los socios, a mi familia y al público. Es un campo que conozco bien y donde me siento muy cómoda, así que será una semana divertida, pase lo que pase".

La embajadora de La Sella y local adoptiva, Céline Herbin, finalizó empatada en el puesto 14 en la edición del año pasado. / LA SELLA OPEN

Un campo exigente

Iturrioz, Briem, Fuenfstueck y Herbin coinciden en destacar la exigencia del campo, con greenes muy bien protegidos, lo que exige gran precisión en los golpes a green. “Hay que estar muy fina con los hierros, no se puede fallar mucho porque el rough cerca de los greens es complicado de manejar. La precisión con los hierros será clave para ganar", destacó Herbin.

No obstante, varios pares 5 alcanzables ofrecerán oportunidades clave de birdie, preparando el terreno para un espectáculo de golf competitivo de primer nivel.

Sobre lo que los aficionados pueden esperar, Iturrioz dijo: “¡El espectáculo lo ponemos nosotras! Hay muchas jugadoras españolas, así que el público puede venir a vernos y aprender mucho de nosotras.”

Herbin coincidió: “Creo que va a ver un nivel altísimo de golf, tenemos a las mejores jugadoras de Europa, ¡y siempre es un placer ver eso!”

La entrada para La Sella Open 2025 será gratuita, y los interesados pueden registrarse para conseguir sus entradas aquí.