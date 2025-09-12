El CV Xàtiva afronta La Copa Comunidad Valenciana de voleibol

La Copa Comunidad Valenciana es un prestigioso torneo que organiza la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana, en el que solo pueden participar los equipos valencianos que militen en las mejores ligas nacionales españolas, es un torneo preparatorio de la liga regular que dará comienzo el próximo día 4 de octubre.

Consulta AQUÍ todos los cruces de esta Copa Comunidad Valenciana 2025/2026.

Copa Masculina

Este domingo 14 de septiembre arrancan las primeras fases. Familycash Xàtiva Voleibol masculina que milita en la liga de plata española (Superliga2) se enfrentará al Liceo de Paterna, un conjunto que milita en la Primera División Nacional, y pese a la diferencia de categoría, estos primeros partidos de la temporada suelen ser bastante igualados.

La configuración de la Copa es en formato eliminatoria a una única vuelta. De forma que el equipo perdedor del partido queda eliminado, mientras que el ganador pasa a la siguiente ronda. En este caso, el ganador del encuentro se enfrentará al Servigroup Playas de Benidorm el próximo sábado 20 de septiembre, el Benidorm militará esta temporada en la máxima liga profesional del voleibol.

Copa Femenina

Este domingo 14 de septiembre arrancan las primeras fases. AHORA Voley Xàtiva femenino que milita en la Primera División Nacional femenina se enfrentará al Liceo a las 12:00 horas en el Pabellón de voleibol de Xativa. En estos primeros lances de puede haber sorpresas, aunque el Paterna es un conjunto de superior categoría que no lo pondrá nada facil.

La configuración de la Copa es en formato eliminatoria a una única vuelta. De forma que el equipo perdedor del partido queda eliminado, mientras que el ganador pasa a la siguiente ronda. En este caso, el ganador del encuentro se enfrentará al Voley Grau de Castellón el próximo sábado 20 de septiembre, las castellonenses juegan en la liga de plata española (Superliga2).