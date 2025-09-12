Fátima Diame se rompe y no podrá competir en el Mundial

La mala suerte y el infortunio sigue cruzándose en el camino de Fátima Diame en las grandes citas internacionales al aire libre. Este viernes 12, tan sólo 24 horas del que iba a ser su debut en la fase de clasificación de salto de longitud en los Mundiales de Atletismo de Tokio, la valenciana sufría una rotura fibrilar que hace totalmente imposible que este sábado 13 de septimebre esté en el foso de Tokio. Diame, por tanto es baja de última hora con lo que el atletismo español pierde una de sus bazas más importantes.

Llegaba con mucha ambición a Tokio

La atleta valenciana llegaba a Tokio con el objetivo de consagrarse en un Mundial al Aire Libre después de haber logrado la medalla de bronce de forma consecutiva en los mundiales en pista cubierta disputados en marzo de este año en Nankín (China) y también en el Mundial indoor en Glasgow 2024.

La baja de Diame, atleta que forma parte del grupo de entrenamiento del cubano Iván Pedroso en Guadalajara y que también es integrante del Proyecto FER deja como única representante española en la longitud femenina a la vasca Irati Mitxelena, mientras que en el lado masculino estarán Jaime Guerra y el atleta de origen cubano y afincado en la Comunitat Valenciana, Lester Alcides Lescay.

Sexta en Budapest 2023

El objetivo de la valenciana, pese a llegar con 6,82 metros de marca personal esta temporada, la decimocuarta mejor de todas las competidoras, era pasar a la final intentando mejorar ese registro y también el sexto puesto de hace dos años en los Mundiales de Budapest 2023.

Fátima Diame no podrá sacarse en Tokyo la espinita de los Juegos Olímpicos de París 2024, la última gran cita al aire libre en la que había participado en la que no pudo competir a su máximo nivel y se quedó fuera de la final de las 12 mejores.