València recupera con gran éxito su Travesía al Puerto

Más de 600 nadadores y nadadoras se han dado cita este sábado 13 de septiembre en las aguas del puerto de València para participar en la 32ª edición de la Travesía al Puerto de València, una prueba organizada por la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana junto a la FDM de València que volvía al calendario después de dos años ya que en 2024 se tuvo que cancelar por motivos meteorológicos. Esta vez, la climatología acompañó y los participantes disfrutaron de una gran mañana con condiciones del agua perfectas.

Campeonato Autonómico

La clásica Travesía al Puerto sirvió además de marco al Campeonato Autonómico de Natación en Aguas Abiertas. La salida y la llegada de la prueba se ubicó en la Plaça de l'Aigua (junto a la escultura de "La Pamela"). Este año, la FNCV estrenó un nuevo circuito que recorrió la Marina de València con el Veles e Vents como testigo.

Llegando a meta / Eduardo Ripoll

Pruebas federedadas

La prueba estrella de la mañana, de 2500 m. comenzaba a las 9:00 horas reuniendo a los participantes de categorías júnior, absolutos y másters, todos ellos federados en la Federación Valenciana. En categoría masculina la victoria absoluta en la prueba se la llevaba Miguel Bou Bernabeu, del Vila Swin Fondistas CN con un tiempo de 29:44 mientras que la victoria femenina era paera Ariadna Mora Ferrandis, del CN Ferca-San José con 32:16. Completaban el podio masculino Álvaro Juan Montagut, del CN Ferca-San José con 31:25 y Alfred Vivar Piqueras del Vila Swin con 31:57. En categoría femenina el Ferca lograba un brillante triplete ya que al triunfo de Ariadna Mora se unía la segunda posición para Aitana López Simón con 33:10 y la tercera de Bárbara Llodra Bosch, con 33:15.

El Puerto se llenó de nadadores / Eduardo Ripoll

En la prueba de Federados 1250 m. reservada a nadadores de categoría infantil, se cumplían los pronósticos y el favorito, Álex Barranquero del CN CDM Horadada se llevaba la victoria con 14:51 seguido de Carlos Méndez Salvador (CN Mediterráneo Valencia), con 15:27 y de Alonso Escuder Pozo (CN Benicarló), con 15:39. En chicas, la más rápida fue Daniela Ibáñez Hidalgo, del CN Ferca-San José con 15:54, seguida de Paz Jolley Andreu también del Ferca, con 16:52 y de Lucía Pina Macía (CN Pichón), con 16:54.

Pruebas populares

En la prueba popular de 2.500 m. reservada a participantes no federados en la FNCV o de otras federaciones territoriales los mejores fueron Jose Luis Gutiérrez, del Resist4 con 33:07 e Irene Ortiz, del CN Moncada con 41:20. En la prueba popular de 1250 m. los mejores fueron Jaroslaw Jankiewicz, independiente, con 16:45 y Leyre Villegas García, del CN Pichón, con 18:42. Por último, la prueba de 500 m. cerró una gran mañana de natación con la victoria de Luis Albert Bautista, del C. Valenciano de Natación, con 6:12 y Andrea Cervera Cantó, del CN Lope de Vega con 7:01.