El Family Cash Alzira sufre una nueva derrota fuera de casa

El Family Cash Alzira FS cayó por 5-2 en su visita al Osasuna Magna en el Pabellón Anaitasuna en la tercera jornada de Primera División de la LNFS . El Osasuna se repuso del tanto inicial de los valencianos con una gran actuación coral y goles de Albert Ortas (2), Pachu (2) y Asier Llamas, que cerró la goleada desde su propia portería. Los navarros suman así tres puntos clave ante un combativo rival que no pudo frenar el empuje local en la segunda mitad.

Osasuna Magna recibía en Anaitasuna al Family Cash Alzira FS en la tercera jornada liguera. Los primeros compases del encuentro fueron de alto voltaje: Pachu puso un buen centro al corazón del área que no consiguió conectar con ningún compañero y, en el lado contrario, fue Asier el encargado de evitar el primer tanto del conjunto valenciano.

Pachu y Albert se entendieron a la perfección y se plantaron magistralmente en área rival. El catalán acabó la jugada con un potente disparo, pero el esférico se marchó alto. Poco después, fue Ion Cerviño el que lo intentó. El de Irurtzun intentó cruzar el balón para enviarlo al fondo de la red, pero le fallaron las distancias y el balón se fue lamiendo el palo.

El Alzira se adelantó en el marcador

Pese a las ocasiones verdes, el equipo visitante golpeó primero. Darrieer fue el encargado de poner el 0-1 en el luminoso con un ajustado golpeo desde fuera del área. Los pupilos de Miguel Hernández tenían que dar un poco más y ellos mismos lo sabían. Lo intentaron de muchas maneras. Primero, Cerviño puso un buen centro que Cuello no logró rematar. Instantes después, fue Albert Ortas quien lo intentó, sin éxito, con una gran jugada individual.

El catalán tenía hambre de gol y no paró hasta conseguirlo. El ’16’ verde anotó su primer gol en liga con la elástica verde gracias a una gran recuperación y un potente disparo lateral que coló por la escuadra de la portería defendida por Adrián Pereira.

Con el 1-1 en el marcador, Ion Cerviño tuvo un mano a mano con el guardameta rival, pero el balón terminó marchándose alto. Escasos segundos después, Josu Mendive también gozó de una ocasión similar, aunque Adrián Pereira adivinó la trayectoria del disparo y evitó el segundo de los navarros.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, los verdes salieron con las ideas claras. Pachu no tardó ni un minuto en hacer ‘de las suyas’ y poner a Osasuna Magna por delante en el marcador. El gallego regateó a dos rivales y terminó penetrando la meta visitante con un acrobático disparo.

Josu Mendive también quería ampliar la ventaja, así que se zafó de su marca y puso un centro al segundo palo que Dani Saldise no llegó a rematar. Segundos más tarde, el ‘9’ verde puso un buen pase filtrado para Juampi y el argentino buscó un disparo que acabó marchándose por el lateral de la portería.

El Alzira trataba de recortar distancias y, entre Asier y Juampi, despejaron una ocasión clara que dejó a Pablo García a escasos centímetros de anotar el empate. Sin embargo, el conjunto valenciano no tuv o que esperar mucho para poner el empate en el luminoso. La suerte no acompañó a Korsun que, sin poder hacer nada, vio como el esférico golpeaba en su pierna tras un saque de esquina y se colaba en la meta de Asier.

Con la media hora de juego cumplida, Pachu volvió a vestirse de héroe y, con un imparable zapatazo desde la frontal del área, rompió el empate y volvió a poner a los verdes por delante. Apenas 5 minutos después, Albert Ortas también quiso anotar el segundo en su cuenta personal y, tras otra grandísima jugada individual por el lateral, el catalán colocó el esférico a una zona imparable para el portero rival.

Los de Miguel Hernández querían más. Ion Cerviño quería ampliar distancias y gozó de un par de ocasiones que no consiguió materializar. Además, a Asier Llamas no le bastó solo con sus grandes actuaciones en portería. El de Irurtzun no lo dudó: aprovechó la puerta vacía de los valencianos (que estaban con portero jugador) para anotar desde ‘su casa’ y redondear el resultado (5-2). Los alicireños sufrían una nueva derrota.