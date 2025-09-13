Thierry Ndikumwenayo quiere dar la campanada en Tokio: "El podio ¿por qué no?"

El atleta castellonense del FACSA-Playas de Castellón, Thierry Ndikumwenayo, afronta este domingo 14 de septiembre a partir de las 14:30 h. (hora española) la final directa de los 10.000 m. del Mundial de Atletismo al Aire Libre que se está disputando en Tokio. Será la primera de las dos pruebas en las que estará el también atleta del Proyecto FER que hará doblete y competirá también en los 5.000. El viernes 19 disputará las semifinales de los 5000 y el domingo 21, la final si logra clasificarse como es su objetivo. Llega en una gran forma y su objetivo es ser finalista en los 10 000 metros (es decir, quedar entre los 8 primeros), a pesar de que no ha competido en ningún 10 000 durante este 2025, lo que supondría estar entre los 8 mejores. En los 5 000 metros, llega con la 8ª mejor marca del mundo, 12:47,68. Si se recupera bien del 10 000, llegar a la final sería su objetivo, donde acceden 15 atletas y lucharán también por un puesto entre los 8 primeros: "Por supuesto, acabar entre los ocho primeros sería un excelente resultado. Además, quiero saldar la deuda de los Juegos Olímpicos. Esta vez, quiero estar entre los mejores y, por qué no, optar al podio", afirma el atleta del Playas que no se pone límites.

Viene de ganar el bronce en el Europeo 2024

En 2024,Thierry Ndikumwenayo experimentó un salto de calidad con su medalla de bronce en los 10.000 metros del Campeonato de Europa, en Roma, y con las buenas prestaciones ofrecidas en los Juegos Olímpicos de París, en los que hizo doblete, los 5.000m y los 10.000m, y en los que brilló, especialmente, en la distancia larga. Durante esta temporada de aire libre, el atleta nacido en Burundi pero afincado en Castellón desde 2016, al margen del oro en los 5.000m del Campeonato de España, firmó su mejor resultado el 12 de junio, en la Diamond League de Oslo, donde logró marca personal en los 5.000, (12:47:67).

Thierry llega a Tokio con ganas de hacer un gran papel y asegura que no tiene preferencias entre los 10.000 y los 5.000: "No tengo más esperanzas en una prueba que en otra. Estoy acostumbrado a correr las dos distancias. Y me encuentro cómodo en las dos. Los 10.000m es una carrera de resistencia pura y dura. La de los 5.000m es más táctica", destaca en declaraciones al Proyecto FER.