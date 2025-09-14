El Léleman Conqueridor debuta con victoria en Nou Moles

La pretemporada del Léleman Conqueridor llegó este sábado al Polideportivo Nou Moles. El conjunto valenciano estrenó por fin su nueva casa ante el Instercap Asisa Tarragona SPSP en el segundo encuentro de la pretemporada 2025-2026. Los locales arrollaron desde el inicio con tres sets incontestables (25-12/25-21/25-18), aunque el tie-break pactado para seguir aprovechando el partido se decantó a favor de los catalanes por 10-15.

Después de la derrota en Francia contra el Centurions Narbonne por 3-0, los valencianos buscaban recuperar sensaciones y lo hicieron sin fisuras. El equipo visitante aguantó los cuatro primeros puntos en igualdad hasta que un desatado Kayque Calazans marcó las diferencias. El brasileño sin duda fue el protagonista del primer set con un ritmo de juego vertiginoso que llevó a los suyos a un parcial de 19-08. Ni siquiera los dos tiempos muertos de los catalanes frenaron el vendaval que terminó con un contundente 25-12. Un set que gestionó a la perfección Paulo Renan Bertassoni, que con tan solo dos partidos de pretemporada ya empieza a distribuir el juego del equipo a su voluntad.

Segundo y tercer set

El segundo set estuvo más igualado hasta el tramo final. Instercap Asisa Tarragona SPSP empezó a sentirse más cómodo y eso se notaba en la celebración de los puntos que le ponían cada vez por delante. Pablo Díaz, encargado de dirigir al equipo hasta que regrese Zanini, aprovechó con el 16-16 para meter en tensión a los jugadores menos habituales. Nacho Huerta, Hugo Amigo y Juan Martín asumieron los galones para decantar el set con aportación decisiva para el equipo (25-21).

La segunda línea del equipo se ganó continuar en pista con la llegada también de Javi Mengod, que dio descanso a Aharón Gámiz. Huerta se entendió a la perfección con una de las nuevas incorporaciones, Rubén López, que dejó grandes destellos de su potencial en Nou Moles.

El tercer set se pareció bastante a la superioridad del primero. Después de la igualdad inicial, los valencianos consiguieron hacer la diferencia de forma progresiva hasta el decisivo 25-18.

La plantilla del debut del Léleman Conqueridor en Nou Moles / Léleman

Ambos equipos acordaron jugar un tie break más para cerrar el partido y esta vez se decantó a favor del conjunto tarraconense. Los visitantes abrieron la diferencia en el tramo final logrando un 10-15 que terminó dejando un buen sabor de boca para cerrar la jornada.

Autoridades presentes

En el estreno del Léleman Conqueridor Valencia en el Polideportivo Nou Moles estuvieron presentes el director General de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; y la directora de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, María Ángeles Vidal.