Oro para David Cantero y plata para Noelia Juan

Este fin de semana la localidad murciana de Águilas a celebrado el Campeonato de España de Triatlón Sprint, Triatlón Paralímpico, Triatlón Inclusivo y Relevos Mixtos Talentos. Hasta allí se ha desplazado un importante número de triatletas de la Comunidad Valenciana, que vuelven a casa con un gran número de medallas. Nuestra federación ha sido la que más triatletas ha aportado a este campeonato, con un total de 267 personas, y además, es la que más medallas ha conseguido, con un total de 25 medallas, 12 oros, 5 platas y 8 bronces.

David Cantero campeón de España de Triatlón Sprint

En la competición élite masculina el triatleta de la Universidad de Alicante, David Cantero, salía como favorito y cumplía con las expectativas, proclamándose Campeón de España de Triatlón Sprint. El tercer puesto fue para su compañero de equipo Eloy Canales. En la salida femenina, la triatleta del C.E.A. Bétera, Noelia Juan, volvía al pódium y se proclamaba subcampeona de España.

En la competición cadete Adriana Solanes, del Club Triatló Gandia, se proclamaba campeona, seguida de la triatleta del Triatló Ontinyent Celia de Llago. En chicos subía al tercer cajón del pódium Adrián Muñoz, del Tricarlet.

Een la categoría juvenil, Livia Guillen, del Tricanet de Berenguer, se proclamaba campeona de España, y Jaume Gironès, del Triatlón Ontinyent, subcampeón.

En categoría júnior, el triatleta del Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana, Manuel Prada, conseguía la medalla de bronce.

El podio de categoría élite / FTCV

Campeonato de España de Triatlón Paralímpico

La Comunidad Valenciana llegaba a Águilas con una gran representación de triatletas paralímpicos, y gracias a ello, se consiguieron un importante número de medallas

Héctor Catalá, del C.E.A. Bétera se proclamaba campeón de España en la categoría PTSVI. En la categoría PTS7, el triatleta del Avant Moncada Triatló i Paratriatló, Pau Alabau, conseguía la medalla de bronce. Su compañera de equipo Alba Romero, se alzaba con la medalla de oro. En la competición PTS5, María Fuertes, de La 208 Triatlón Club de Elche, conseguía la medalla de oro.

En la competición paralímpico talentos, David Ramos y Diana Gómez, del C.T. Tritortugas Quart, conseguían la medalla de oro en las categorías PTS7 y PTWC.

Además, estos son los resultados más destacados del resto de la expedición de la Comunidad Valenciana:

Top 10 élite femenina

7ª Alejandra Seguí, C.E.A. Bétera

9ª Sara Moreno, C.E.A. Bétera

Top 10 élite masculina

9º Eduardo Blanco, Universidad de Alicante

GGEE 20-24

3ª Teresa Matamala, Tripuçol

GGEE 25-29

1ª Cristina Roldán, C.E.A. Bétera

2ª Nerea Seguí, C.E.A. Bétera

3º Marcial Oncina, La 208 Triatlón Club de Elche

GGEE 30-34

1ª Paula Gómez, C.E.A. Bétera

GGEE 60-64

3º Juan Enrique España, Triatló Algemesí

GGEE 70-74

1º Fernando Falomir, Independiente

GGEE 75-79

2º José Pérez, Pro-Team Tecnoluz