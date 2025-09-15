FibraValencia nuevo patrocinador del Léleman Conqueridor

En este camino de seguir creciendo, el Léleman Conqueridor ha firmado con FibraValencia un acuerdo por el que la empresa valenciana se convierta en uno de los principales patrocinadores del club. En la firma estuvieron presentes Antonio Costa y Georgi Vladimirov, ambos CEO de FibraValencia; el director Creativo, Fernando Casado; y por parte del conjunto valenciano el delegado del club, Miguel Ygueravide; y el capitán, Javier Monfort.

Un gran fichaje

“Para nosotros es un orgullo estar en un club como este de gran tradición. Un club con una cantera muy potente, que juega en la élite nacional y que este año compite en Europa. Queremos aportar nuestro granito de arena para que el vóley sea más importante en Valencia, tenga más afición y poder contribuir en conseguir los mejores éxitos deportivos”, ha explicado Casado.

FibraValencia es una de las entidades que más ha apostado por el deporte en la ciudad durante los últimos años. Muestra de ello es el reconocimiento que tuvo por parte del Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal con el Premio a la entidad no deportiva que más decididamente haya apoyado el deporte del municipio.

Sinergias entre ambas entidades

El patrocinio no será algo estático, sino que ambas entidades unirán fuerzas para generar sinergias que dinamicen potenciales clientes y aficionados. “Esto va más allá de figurar en la manga de la camiseta. Vamos a ser un patrocinador activo, queremos involucrar a la afición. Haremos sorteos, retos para que el aficionado tenga oportunidad de vivir el vóley de la mano de FibraValencia”, destacó el director Creativo.