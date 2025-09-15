Lester Lescay se mete en la final de Longitud con un espectacular salto

Lester Lezcay, saltador de origen cubano y afincado en Castellón e integrante del CA Facsa Playas de Castellón, estará en la final de salto de longitud del Mundial de Atletismo al Aire Libre que se está celebrando en Tokio. Lester cumplió su objetivo este lunes 15 de septiembre y superó con éxito la fase de calificación. El saltador también solventó la clasificación con suficiencia y el miércoles intentará subir al podio.

Brillante debut en Tokio

Lescay brilló en el Estadio Nacional de Tokio solventando la siempre espinosa clasificación con un segundo salto de 8,21. El saltador de solo 23 años que tiene una marca personal de 8,35 (aunque antes de nacionalizarse español), aspira a mejorar ese registro en la final. “Ahora solo quedamos 12 competidores y cualquier puede ganar”, se limita a decir el pupilo de Luis Felipe Méliz.

A este Mundial, Lester Lescay, acudía con una mejor marca en longitud esta temporada de 8,17, un registro que superaba en su debut en el Mundial de Tokio demostrando el buen nivel de forma con el que ha llegado a la cita más importante de la temporada. Con el espectacular salto de 8,21 que le dio el paso a la Final, Lester Lezcay se sitúa 6º español de todos los tiempos igualado precisamente con su entrenador, Luis Felipe Méliz.

Va a por otra medalla

Tras la baja por lesión de Fátima Diame, Lester Lezcay es el único representante del atletismo valenciano en el concurso de longitud del Mundial de Tokio.

Lezcay viene de ganar este año el bronce en el Campeonato de Europa en Pista Cubierta celebrado en los Países Bajos y ahora, quiere también subir al podio en el Mundial.