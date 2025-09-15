Pablo Díaz : “Siempre hay aspectos a mejorar, pero estamos en buen camino”

La pretemporada de los clubes es uno de los momentos más importantes del año. Marcar la preparación física, trabajar las primeras pinceladas tácticas y canalizar toda esa información para la puesta a punto. En ausencia de Emanuel Zanini, que regresará a Valencia a finales de este mes, Pablo Díaz está siendo el encargado de dirigir el primer equipo del Léleman Conqueridor en esta fase de la temporada.

Semanas de mucho trabajo

Trabajador, constante y minucioso, así está viviendo estas semanas de trabajo al frente del equipo. “El primer partido fue para coger sensaciones e ir arrancando la pretemporada. Pese a no contar con todos los jugadores, el equipo respondió y teniendo enfrente un muy buen rival fuimos competitivos. El juego y las sensaciones fueron positivas para el momento de la temporada en que nos encontramos”.

La segunda prueba dejó una gran victoria ante Asisa Tarragona. “Se ha visto el equipo más rodado, ya con un mes de preparación y contando poco a poco con una mejor versión de los jugadores e incorporando a aquellos que tenían molestias. Fuimos efectivos en ataque y con trabajo todavía por delante para reducir los errores no forzados y mejorar a nivel de saque, que está siendo quizá la peor faceta del equipo en esta pretemporada”.

Mejorando día a día

Los avances son progresivos y es fundamental detectar dónde se puede mejorar. “El equipo cada vez se entiende mejor. Siempre hay trabajo y aspectos a mejorar, pero estamos en buen camino. En ataque cada día más cómodos y el equipo más conjuntado a nivel de recepción y defensa. Aspectos a mejorar ahora mismo el saque principalmente y a nivel de bloqueo también tenemos que seguir trabajando”, matizaba.

La pretemporada continúa a buen ritmo / Léleman Conqueridor Valencia

Debut en el Nou Moles

Respecto al primer partido en Nou Moles también se ha pronunciado el entrenador. “Tenemos la suerte de tener una instalación que cubre nuestras necesidades y con la importancia que tiene una superficie como el parquet para cuidar el físico de nuestros jugadores. El único aspecto negativo fue el calor que hacía en ese primer partido”.

Pablo continuará al frente del equipo hasta la llegada de Zanini, preparando al equipo para una de las temporadas más ambiciosas del club. “Intentamos que el equipo vaya cada día a más y centrándonos en nuestro juego y la mejora más allá del resultado. Buscamos que el equipo este bien físicamente y preparado para ese último mes antes del primer partido oficial, donde ya podremos contar con Emanuele,que desde la distancia está siempre pendiente y marcando la línea a seguir”.