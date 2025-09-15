Quique Llopis exhibe poderío y ya está en semifinales

El valenciano Quique Llopis, una de las grandes estrellas de la selección española de atletismo que compite en los Campeonatos del Mundo al Aire Libre de Tokio, ha dado este lunes 15, el primer paso hacia su gran sueño: subir al podio en los 110 metros vallas.

Exhibición en la primera ronda

Llopis dio una exhibición de poderío al imponerse con autoridad en su serie con un tiempo de 13.22, lo que le sitúa ya en las semifinales. El atleta de Bellreguard, sin forzar, entró primero en meta dejándose llevar en los últimos metros para salvar sin problemas su primer test en Tokio. El valenciano superó a todos sus rivales, incluido el campeón de la Diamond League este año, Cordell Tinch, que esta temporada ha bajado en cuatro ocasiones de los 13 segundos.

Este martes, semifinales y Final

Tras clasificarse para las semifinales, cumpliendo los pronósticos, este martes 16 de septiembre será el día grande para Quique Llopis. El atleta entrenado por Toni Puig y que además forma parte del Proyecto FER afrontará a las 13:40 horas (hora española) las semifinales y, si se clasifica, como todo parece indicar, a las 15:20 h. disputaría la gran Final. Tras lograr una extraordinaria cuarta posición en la Final Olímpica de París 2024, Quique Llopis quiere seguir haciendo historia y sueña con una medalla en Tokio. El valenciano también luchará por mejorar su marca personal: 13,09 e intentar batir el récord de España: 13,04. Esta temporada logró bajar de los 13 segundos al parar el crono en 12:98 en el Campeonato de España pero la marca no fue homologada por sobrepasar el viento máximo. Su mejor marca con viento legal esta temporada ha sido el 13:12 establecido el 28 de agosto en su última comparecencia, en la final de la Diamond League de Zúrich.

Tras lograr el pase a semifinales, Quique Llopis se mostraba satisfecho: "las sensaciones han sido buenas, hemos logrado el objetivo que era clasificarse para las semifinales. ahora ya a recuperar de cara a las semifinales e intentar buscar una plaza en la Final que va a estar cara".

En busca de su primera final mundialista

Para Quique Llopis el de Tokio es es el tercer Mundial al Aire Libre en el que participa. En Eugene, Estados Unidos, en 2022, el valenciano superó la primera criba en los 110m vallas, pero cayó en semifinales, donde paró el crono en 13:44. En el global, Llopis ocupó la 16ª plaza del total de 40 competidores. Un año después, en Budapest 2023, rozó la presencia en la gran final. Fue segundo en su serie clasificatoria. Ya en las semifinales, fue tercero con una marca de 13:30, el noveno crono de los semifinalistas. Este martes tratará de disputar su primera Final en un Mundial y luchar por una medalla que sería histórica para el atletismo español.

Asier Martínez se queda fuera

El otro representante español en los 110 m.v. Asier Martínez, no tuvo su día y finalizó séptimo de su serie con lo que no se clasifica para las semifinales. Martínez acabó con una marca 13.63.