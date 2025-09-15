El RCN de Valencia eligió nuevo presidente

El Real Club Náutico de Valencia cerró el pasado sábado 13 de septiembre un capítulo importante y que quedará en la historia de la institución. Los socios con derecho a voto, en torno a unos 1.700, estaban convocados para elegir a la Junta Directiva que dirigirá la entidad en los próximo cuatro años.

Tras dar oficialidad a las candidatura a la Presidencia por parte de los socios interesados en liderar la institución en la primera semana de agosto, con las candidaturas presentadas por parte Andrés Arlandis Fos, Marisa Arlandis Pardo y Jaime Lloris Asensio hoy era el momento de la verdad.

La jornada electoral

A las 8:30 horas se abría de manera oficial las urnas. Una jornada que ha discurrido dentro de una normalidad destacada y en la que la nota principal ha sido la alta participación de los socios. A las 20:00 horas la mesa electora daba por cerrada la convocatoria y procedía al conteo de votos.

Tras el escrutinio de las papeletas depositadas en la urnas, los resultados han arrojado los siguientes datos: Andrés Arlandis Fos ha obtenido 297 votos, Jaime Lloris Asensio 246 y Marisa Arlandis Pardo 168.

Tras el período establecido para posibles reclamaciones y resoluciones, la Junta Electoral proclamará oficialmente al Presidente y su Junta Directiva que gestionará el futuro de la entidad en los próximos días.