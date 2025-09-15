VELA
El RCN de Valencia eligió nuevo presidente
Los socios, con derecho a voto, participaron el pasado sábado 13 de septiembre en los comicios que determinarán la dirección de Club para los próximos cuatro años
El Real Club Náutico de Valencia cerró el pasado sábado 13 de septiembre un capítulo importante y que quedará en la historia de la institución. Los socios con derecho a voto, en torno a unos 1.700, estaban convocados para elegir a la Junta Directiva que dirigirá la entidad en los próximo cuatro años.
Tras dar oficialidad a las candidatura a la Presidencia por parte de los socios interesados en liderar la institución en la primera semana de agosto, con las candidaturas presentadas por parte Andrés Arlandis Fos, Marisa Arlandis Pardo y Jaime Lloris Asensio hoy era el momento de la verdad.
La jornada electoral
A las 8:30 horas se abría de manera oficial las urnas. Una jornada que ha discurrido dentro de una normalidad destacada y en la que la nota principal ha sido la alta participación de los socios. A las 20:00 horas la mesa electora daba por cerrada la convocatoria y procedía al conteo de votos.
Tras el escrutinio de las papeletas depositadas en la urnas, los resultados han arrojado los siguientes datos: Andrés Arlandis Fos ha obtenido 297 votos, Jaime Lloris Asensio 246 y Marisa Arlandis Pardo 168.
Tras el período establecido para posibles reclamaciones y resoluciones, la Junta Electoral proclamará oficialmente al Presidente y su Junta Directiva que gestionará el futuro de la entidad en los próximos días.
