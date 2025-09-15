Una victoria, tres empates y tres derrotas, en la primera jornada de la DHB de hockey

El hockey valenciano volvió a la competición en la División de Honor B con una primera jornada que ha dejado una victoria, tres empates y tres derrotas para los equipos representantes de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.

Competición femenina

La categoría femenina no ha registrado victoria para los 4 equipos valencianos tras una exigente primera jornada. En el Grupo 1, el CH Xaloc perdió 2 a 0 en su visita al CH Madrid-Las Rozas, mientras que el CD Giner de los Ríos registró el mismo resultado ante el Pozuelo.

En el Grupo 2, el Valencia CH y la Universitat d’Alacant-San Vicente lograron sendos empates para sumar su primer punto en la clasificación liguera. Las blanquinegras igualaron 2 a 2 en Can Salas, ante el Vallés Deportivo, gracias a las anotaciones de Ainoa Civera y Martina Santos. Las alicantinas, por su parte, igualaron sin goles en San Vicente del Raspeig ante el HC Sant Cugat.

Competición masculina

En la categoría masculina, la UA-San Vicente cosechó un espectacular empate ante el Sant-Cugat por 4 a 4. Pedro Arques y José Manuel Sabater, con sendos dobletes, contribuyeron en los goles que firmaron el trabajado empate para quedarse con un punto en esta jornada.

Finalmente, en el Grupo 2, el CD Giner de los Ríos y el CH Carpesa protagonizaron el derbi valenciano de la jornada en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró. Un partido que se saldó por la mínima a favor del Carpesa gracias al solitario gol de Roberto Bayarri que decantó la balanza a favor de su equipo en un derbi muy igualado.

