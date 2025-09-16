El CV Xàtiva no supera las eliminatorias de la Copa Comunidad Valenciana de Voleibol

Los equipos masculino y femenino del Club Voleibol Xàtiva no superan las eliminatorias de la Copa Comunidad Valenciana de máximo nivel.

Consulta AQUÍ los resultados de TODAS las eliminatorias de esta Copa Comunidad Valenciana de Voleibol.

Competición masculina

El equipo masculino del Familycash Xàtiva voleibol se enfrentaba al Liceo de Paterna en el Pabellón Municipal de Paterna el pasado domingo en la primera eliminatoria de la Copa Comunidad Valenciana de Voleibol. Ganaron los locales por 3-1 (25-23/25-13/21-25/25-21). Buen trabajo de los setabenses que a pesar de no llevarse la victoria siguen perfilando diferentes aspectos de cara al inicio de la Superliga2 el 4 de octubre contra el Palma de Mallorca, un rival durisimo.

Los de Daniel Mata y Borja Reyes cometieron demasiados errores que los llevaron a no encontrar la suficiente estabilidad en su juego. La falta de preparación a estas alturas de la temporada, según la programación establecida, fue un factor clave que supieron aprovechar los de Paterna para plantar cara a los setabenses, dominando los dos primeros sets. En el tercer set, los de Xàtiva fueron capaces de empezar a dominar con su juego y ganaron por 21-25. Un cierto bajón físico la segunda mitad del ultimo set, fue la clave para que los locales, con bastante más rodaje, dominaran el final de set.

Un encuentro que sirve de mucho para los de la capital de la costera y donde se ha podido probar a todos los jugadores de la plantilla para lo que se espera sea una temporada apasionante y con mucha ilusión para un grupo de cuenta con 16 de los 18 jugadores formados en la cantera setabense.

Competición femenina

El AHORA vóley Xàtiva de Primera División Nacional echaba a rodar este pasado fin de semana contra el Liceo de Paterna. Ganaron las visitantes por 0-3 (18-25/19-25/20-25).

Las de Xàtiva con un equipo integrado por una gran cantidad de canteranas, con lo que destacaba la juventud en cancha, no se arrugaron en ningún momento del partido, trabajaron muy bien en saque y se mostraron muy valientes frente a un conjunto de superior categoría, con varios fichajes de jugadoras extranjeras que a la postre hicieron la diferencia en los finales de set, donde las de Rafael Mora sumaron un mayor número de errores que las contrarias.

En el balance del partido podemos dar un notable alto para las setabenses, que siguen perfilando los entrenamientos y la conjunción en pista, según la programación establecida, de cara al inicio de la temporada, el día 4 de octubre frente al CV Torrejón de Madrid en el pabellón de voleibol.