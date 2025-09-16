La Nucía acoge dos Nacionales de Tenis de Mesa esta semana

Esta semana el Pabellón Muixara de La Nucía acoge dos Nacionales de tenis de mesa organizados por la RFETM. El Campeonato de España Inclusivo Fundación Sanitas de Tenis de Mesa se desarrollará miércoles 17 de septiembre y el jueves 18 de septiembre (finales en Teledeporte) mientras el Nacional de Selecciones Autonómicas de Veteranos será el fin de semana (de viernes a domingo). La entrada para el público será gratuita durante los cinco días de competición.

Una vez más la Real Federación Española de Tenis de Mesa ha elegido La Nucía como sede de sus Nacionales, en este caso el inclusivo y el de selecciones Autonómicas. Esta mañana la presentación de ambos campeonatos de España en el Pabellón Muixara han contado con la presencia de Miguel Ángel Machado, presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), Daniel Valero, director de eventos de la RFETM, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y del concejal de deportes, Sergio Villalba.

Miguel Ángel Machado, pte. RFETM, Daniel Valero, director eventos RFETM, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y del concejal de deportes, Sergio Villalba. / AYTO. DE LA NUCÍA

Gran montaje y directo Teledeporte

Para estos dos Nacionales han montado un total de 11 mesas de competición en la pista central del Pabellón Muixara para el Inclusivo y de 14 para el Campeonato de Veteranos de Selecciones Autonómicas. Los dos campeonatos se retransmitirán en directo por streaming a través de los canales de la federación. Además, la final del campeonato de España Inclusivo de Tenis de Mesa se retransmitirá en directo por el canal Teledeporte de TVE, el próximo jueves 18 a las 10 horas.

5º Nacional Inclusivo

Este miércoles 17 y jueves 18 de septiembre en el Pabellón Muixara se desarrollará el 5º Campeonato de España Inclusivo de Tenis de Mesa. Habrá un total de 10 equipos y 38 participantes más técnicos, entrenadores y participantes. Los equipos están formados por deportistas con y sin discapacidad, en una competición que promueve la práctica inclusiva del deporte. Cada equipo cuenta con 3 jugadores (1 jugador en silla de ruedas, 1 jugador con discapacidad y 1 mujer).

La competición se desarrollará en formato de fase de grupos, con enfrentamientos en sistema de liguilla, y posterior fase eliminatoria. Se podrán seguir todos los partidos EN DIRECTO, a través de RFETM.TV, y la final por RTVE en canal Teledeporte, un hito que acerca aún más el tenis de mesa a los aficionados. El partido por el título está programado para el próximo 18 de septiembre, a las 10:00 horas.

Nacional Selecciones Autonómicas

Al finalizar el Nacional Inclusivo, al día siguiente el viernes 19 de septiembre arrancará el Campeonato de España de Tenis de Mesa de Selecciones Autonómicas de veteranos, que supondrá tres días de competición (19-21 septiembre) en el Pabellón Camilo Cano. Hay un total de 51 equipos de 12 comunidades autónomas que competirán en las diferentes categorías de 40 a 75 años. Hay inscritos más de 120 deportistas, se tratan de los mejore jugadores veteranos de España.

La competición se desarrollará bajo el formato habitual por equipos, con enfrentamientos por grupos en la fase inicial y eliminatorias en las rondas finales.

La Nucía se consolida como sede

Con una programación deportiva intensa y una organización ampliada, La Nucía reafirma su papel como sede de referencia del tenis de mesa nacional. Este evento consolida a La Nucía, un municipio de la Comunitat Valenciana, la Comunitat de l’Esport, como un referente en la organización de grandes competiciones deportivas, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte y la inclusión, y está co-organizado junto a la FTTCV y se lleva a cabo a través del programa de ayudas a competiciones PAC_CV, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso de la mano del Comité Olímpico Español (COE).

37º Nacional en julio

Recordar que la Nucía acogió los 37º Campeonatos de España de Tenis de Mesa 2025, en todas sus categorías con más de 1.600 deportistas, en junio y julio. Un Nacional que sirvió a los jóvenes como preparación para el Europeo Junior que se celebró en Chequia el pasado verano.