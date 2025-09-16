Quique Llopis vuelve a rozar las medallas

En los Juegos de París 2024 finalizó cuarto en la final de los 100m. vallas y de nuevo este martes 16 de septiembre, el valenciano Quique Llopis ocupaba la misma posición en la final del Mundial de Atletismo al Aire Libre que se está disputando en Tokio. No pudo ser y el de Bellreguard, de nuevo, se queda a las puertas de las medallas. Llopis rozó el bronce con un tiempo de 13.16 y se quedó solo a cuatro centésimas del bronce que se adjudicó el jamaicano Tyler Mason (13.12). La victoria y el oro fue para el estadounidense Cordell Tinch (12.99), mientras el jamaicano Orlando Bennett (13.08) se alzó con la plata. Tinch, campeón este año de la Diamond League, completaba una gran temporada con el oro en el Mundial. Llopis, pese a no alzarse con la medalla, vuelve a demostrar en Tokio que es uno de los grandes vallistas del mundo.

Sólo dos europeos en la Final

Llopis, entrenado por Toni Puig y vigente subcampeón de Europa, que atesora una marca personal de 13.09, fue pasando con solvencia las eliminatorias previas hasta meterse en la pelea por las medallas en el imponente Estadio Olímpico de Tokio con los mejores del mundo. En la final sólo Llopis y el suizo Jason Joseph procedían del continente europeo.

Sin el gran favorito, el estadounidense Grant Holloway, campeón del mundo al aire libre en las tres últimas ediciones y campeón olímpico en París 2024, que cayó eliminado en semifinales, las opciones del podio se abrieron un poco más.

Quique Llopis / RFEA

Primero superó las semifinales

Tras superar la primera eliminatoria el lunes, este martes Quique Llopis lograba el pase a semifinales este mismo martes en su serie de primera ronda con 13.22 (tercer mejor tiempo del global), salía por la calle 6 de la primera de las tres ‘semis’ de los 110 metros vallas, donde pasaban a la final los dos mejores de cada carrera y los dos tiempos más rápidos. El de Bellreguard no tuvo su mejor salida, pero tras una primera fase convulsa supo rehacerse con una segunda fabulosa que acabó otorgándole la segunda plaza (13.29) —ganó Orlando Bennett, 13.27— y el pase a la final. La disputó una hora y cuarenta minutos después.

En la Final, Llopis salió por la calle 3 (la 1 estaba vacía) en la que era la última prueba del programa. Volvió a quedarse un poco en la salida, pero la remontada se hizo efectiva hasta concluir cuarto (misma plaza que en los Juegos) en 13:16 (igualando el tercer mejor registro de su vida).