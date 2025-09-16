Rodríguez Uribes pide la expulsión de Israel de las competiciones deportivas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, criticó este martes con dureza la decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de mantener a Israel en la Vuelta a España, mientras acusó al organismo de "blanquear situaciones de genocidio", y reclamó que el país no participe en competiciones mientras continúe la violencia.

Responde a la UCI

"A mí me produjo ayer (cuando salió el comunicado de la UCI) un profundo disgusto, que me parece además injusto y falso. El Gobierno de España está liderando en la comunidad internacional un planteamiento, una posición de remover conciencias frente a lo que es absolutamente intolerable, que es un genocidio, y el deporte no puede ser ajeno a eso", afirmó.

El dirigente, que acudió a la presentación de la nueva temporada de la Liga F Endesa de baloncesto en Madrid, subrayó que no se puede "convivir como si no sucediera nada con equipos que, en el caso de Israel, representan, desgraciadamente por la actuación de su Gobierno, una situación inaceptable".

España pedirá la expulsión de Israel

Asimismo, añadió que, aunque la decisión final no depende de España, el país llevará la cuestión a los espacios internacionales, tanto deportivos como de la Unión Europea, siguiendo la línea marcada por el presidente del Gobierno: no hacer compatible la normalidad de las competiciones con la continuación de lo que calificó como genocidio.

"Estamos haciendo lo que se hizo con Rusia o lo que se hizo hace muchos años con Sudáfrica (hasta 1992). El deporte también reaccionó, igual que la cultura. No estamos hablando de un conflicto menor. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Pero de esos que se llaman imprescriptibles, imperdonables", recordó Rodríguez Uribes.

Sobre los deportistas individuales, como es el caso de la alero estadounidense, pero con pasaporte israelí, Abby Meyers (Perfumerías Avenida), Uribes precisó que "las deportistas de todas las nacionalidades tienen derecho a su trayectoria profesional, a competir" y que nada tiene que ver con ellas.

"El Gobierno de España está siendo coherente, y hablaremos con las federaciones y con los comités olímpicos para que nos ayuden a remover estas conciencias y a que los valores del deporte sirvan para parar esta guerra, también en la medida de lo posible, no para blanquear situaciones de genocidio, sino todo lo contrario", añadió.

Críticas a la UCI

El presidente del CSD criticó además la postura de la UCI, que consideró "desenfocada" y sin "medir bien la gravedad de los hechos", mientras afirmó que le hubiese gustado que el órgano "apelara al Gobierno de Israel para terminar con esto".

En el comunicado, la UCI puso en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, algo que Uribes no comparte.

"Venimos de organizar el Europeo del descenso de bicicleta en La Molina, que ha sido un éxito absoluto. La UCI lo sabe. España organiza los eventos internacionales mejor que nadie. Nos siguen pidiendo que organicemos cosas. A parte del mundial de natación, tenemos en el horizonte el Mundial de fútbol con Marruecos y Portugal. España reúne garantías de seguridad, de orden público, de infraestructuras. Somos un país ideal para organizar eventos y vamos a seguir haciéndolo, pero con consciencia", dijo.

Finalmente, subrayó la gravedad de la situación: "A veces se nos llena la boca de referencias éticas y, a la hora de la verdad, hacemos como si no pasara nada, y eso cuando nos encontramos ante una realidad trágica, terrible, que no es una tragedia natural, no es un tsunami, es una acción deliberada de acabar con un pueblo con miles de niños y niñas muertos", remató.