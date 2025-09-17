La Fundación Deportiva Municipal y FibraValencia firman un convenio

La Fundación Deportiva Municipal de València (FDM) y la empresa Networks Fibra Valencia han firmado un convenio de colaboración para la instalación de puntos de acceso wifi de fibra óptica en multitud de instalaciones deportivas de la ciudad. En esta primera fase, serán once las instalaciones que reciban este nuevo servicio, pero se prevé que sean muchas más en el futuro. El servicio será gratuito y de acceso abierto para las personas usuarias.

El convenio ha sido suscrito por la presidenta de la FDM, Rocío Gil, y el CEO de FibraValencia, Antonio Costa. El objetivo principal de este acuerdo es mejorar la conectividad en los centros deportivos municipales, facilitando el acceso a internet a deportistas, personal y visitantes en los espacios de gestión directa de la FDM.

El acuerdo incluye la instalación de fibra óptica simétrica de 1.000 Mb, routers de última generación y equipos para garantizar la cobertura en todas las instalaciones incluidas en el convenio. El acuerdo tendrá una duración inicial de tres años desde su firma y podrá prorrogarse por un periodo adicional de hasta otros tres años.

Valoraciones

La máxima responsable del Deporte municipal, Rocío Gil, ha destacado: “El salto de calidad que da la Fundación Deportiva Municipal en la prestación del servicio a los ciudadanos con la inclusión de esta nueva funcionalidad en 11 instalaciones de la ciudad. Quiero agradecer a Fibra Valencia su apuesta por nuestra ciudad y su red de instalaciones deportivas municipales, ya que gracias a su colaboración miles de valencianos van a recibir un mejor servicio y el deporte de València seguirá creciendo”.

“Este convenio con la Fundación Deportiva Municipal de Valencia supone mucho más que ofrecer fibra y wifi en estos centros deportivos, es una verdadera alianza con la ciudad de Valencia. Para nosotros es una forma de devolver a la ciudadanía todo lo que nos ha dado en estos años en los que hemos crecido de su mano”, ha señalado el CEO de FibraValencia, Antonio Costa, tras la firma del convenio.

Instalaciones beneficiadas en esta primera fase

En total, once instalaciones deportivas municipales forman parte de este convenio en su primera fase: el Pabellón Fuensanta, el Polideportivo Nazaret, el Pabellón Fuente de San Luis, el Polideportivo El Carmen, el Palau Velódromo Luis Puig, el Estadio del Túria-Tramo III, el Polideportivo El Cabanyal-Canyamelar, el Polideportivo Benimaclet, el Pabellón Malvarrosa, el Pabellón Benicalap y el Complejo Deportivo Pexina.

Networks Fibra Valencia, dentro de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, contribuye con diversas actuaciones al beneficio y mejora de la sociedad en la que se integra. En este sentido, ha participado en innumerables acciones con fines benéficos, culturales, deportivos y educativos, ya desarrolladas con medios propios, ya colaborando con las organizadas por instituciones públicas y privadas de la ciudad de Valencia y de toda la Comunitat Valenciana. Un apoyo al tejido deportivo de la ciudad de Valencia que ha hecho a FibraValencia merecedora recientemente del galardón a la empresa que más ha apoyado al deporte en los recientes premios al mérito deportivo de la ciudad de València.