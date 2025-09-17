Lester Lezcay, octavo en la final de longitud

El atleta afincado en Castelón, Lester Lescay sintió en la clasificación de la longitud, cuando pasó con holgura y un salto de 8,21, que podía estar en la lucha por las medallas en la final. Pero llegó el día definitivo y el atleta del CA Facsa Playas de Castellón, que vive entre Castellón y Guadalajara tuvo demasiado problemas en la batida y tuvo que confirmarse con la octava posición al no poder superar los ocho metros (7,97).

Contento, pese a todo

El atleta entrenado por Luis Felipe Méliz cierra la temporada con un resultado que no le colmó. “No tuve suerte con la tabla. Es un problema que se ha ido repitiendo toda la temporada, pero, nada, estoy contento con el año, con la medalla de pista cubierta (se llevó el bronce en el Europeo de Apeldoorn) y con este puesto de finalista en un Mundial al aire libre”.

Problemas técnicos

El atleta nacido en Santiago de Cuba y nacionalizado español dice que las sensaciones fueron buenas pero que le penalizó esos problemas técnicos. “Yo me encontraba muy bien, igual que en la calificación, simplemente que no salió y no tuve suerte con la tabla (hizo tres saltos nulos y dos de 7,97). Me iba para adelante, pero son cosas de la competencia. Hoy podía ganar cualquiera y ganó Mattia Furlani (8,39) y solo puedo felicitarle a él y a su equipo”.

Los valencianos, sin medallas

Lester Lezcay era la última esperanza de medalla para los representantes de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana. Primero Fátima Diame, se quedó sin poder competir al lesionarse el día antes de la prueba de longitud femenina, el martes Quique Llopis lograba una gran cuarta plaza en la final de los 110 m.v. pero también se le resistía el podio. Este miércoles, Lester Lezcay, que era un firme candidato a medalla, no pudo saltar a su nivel y se quedó sin podio.