¡Noche histórica! Otro español entra en la UFC

“Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros”. Esa frase podría llevar grabada a fuego Hecher Sosa, ya nuevo integrante de la UFC tras su triunfo en el combate estelar del Dana White's Contender Series disputado la pasada madrugada. Una actuación dominante frente al invicto Mackson Lee convenció primero a los jueces y, después, a los directivos de la compañía, que no dudaron en ofrecerle el ansiado contrato. Con este logro, el lanzaroteño se convierte en el quinto español en activo dentro de la UFC, acompañando a los hermanos Ilia y Aleksandre Topuria, a Dani Bárez y al gijonés Joel Álvarez.

El logro llega en un contexto personal durísimo. Apenas unos días después de la trágica muerte de su padre, el “Guanche Warrior” quiso honrar su nombre y su memoria, recordando a quien siempre lo acompañó en su camino y lo inspiró a alcanzar sus metas. “Esto lo empezamos juntos y lo vamos a acabar juntos”, fueron las palabras que su padre le dijo antes de viajar a Las Vegas para el combate más importante de su vida. Sosa, que recortó peso entre lágrimas y con el corazón roto, volvió a demostrar un talento sobrenatural dentro de la jaula, dejando claro a sus 30 años que pertenece a la élite de este deporte tras una carrera marcada por los obstáculos.

De Arrecife al cielo

El game plan diseñado por su entrenador Mario Alonso, auténtico gurú de la preparación, salió a la perfección. El canario salió a morder desde el inicio, usando su lucha contra un rival más alto, pero claramente inferior en lo técnico. Desde el suelo castigó con un contundente ground and pound, y de pie buscó el nocaut con su característico gancho de izquierda y algún volado que impactó en el rostro del brasileño. El único momento de peligro llegó con un intento de guillotina tras un derribo, pero Sosa encontró espacio y logró escapar. En el tercer asalto, el guion fue el mismo: monólogo del español, que tomó la espalda de Lee e intentó hasta tres veces cerrar un mataleón. Uno de los jueces incluso puntuó el round como 10-8. La victoria era indiscutible. La pregunta era otra: ¿había convencido a Dana White?

El suspense se resolvió después de que se anunciaran los otros tres contratos de la noche. Mientras Hecher deambulaba por los pasillos del Apex, el propio Dana White confirmó que también le daba la oportunidad de brillar en la UFC, desatando la euforia en el equipo del AFC Villalba. “La vida puede ser muy dura, ponerse muy fea y pasar muchas cosas malas, pero superar lo que has hecho, con esa emoción y ganar… Estoy tan contento por ti, te deseo lo mejor en la UFC”, le dijo personalmente el presidente antes de fundirse en un abrazo.

De esta forma, el lanzaroteño entra en la historia al convertirse en el primer español en lograr un contrato de UFC a través del Dana White's Contender Series, en una noche que ya es memorable para las MMA nacionales.