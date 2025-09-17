Quique Llopis: "Esta cuarta posición me sabe mucho mejor que la de los Juegos de París"

Quique Llopis parece abonado a las llamadas 'medallas de chocolate': “Cuarto del mundo al aire libre, cuarto en los Juegos Olímpicos, cuarto del mundo indoor…”, enumeraba el atleta valenciano minutos después de haberse quedado a un palmo de lograr una medalla en el Mundial de atletismo de Tokio. En el Campeonato del Mundo bajo techo de Glasgow de 2024; en los Juegos de París de ese mismo verano; y ahora, un año después, en el certamen universal celebrado en Tokio… Pese a la rabia contenida, Llopis (Bellreguard, 24 años) se lo tomaba con deportividad. “Las he visto cerca, mucho más que el año pasado, pero los jamaicanos han hecho marca personal, la carrera de su vida… Ya está, no podemos pedir más. No puedo reprocharme nada. Dicho lo cual, esta cuarta posición me sabe mucho mejor que la de los Juegos de París”, comentó al atleta valenciano en declaraciones recogidas por la web del Proyecto FER.

Paralelismo con Eusebio Cáceres

El trío de cuartas plazas mundiales que ha recopilado Llopis tiene precedentes en el deporte valenciano… y en el Proyecto FER. Eusebio Cáceres ya construyó su propia factoría y, ahora, ha entregado a Quique su ‘billete dorado’: “Me han dicho que, quizá, Eusebio me ha pegado su maldición…”, decía Llopis con sarcasmo, y con una mezcla de satisfacción y resignación en su sonrisa. Y es que el saltador de longitud alicantino fue cuarto en el Mundial de Moscú 2013, cuarto en el Europeo de Zúrich 2014, cuarto en el Europeo de Glasgow 2019… y también cuarto en los Juegos de Tokio, en 2021. En la capital nipona, Eusebio se quedó a tres centímetros del bronce olímpico. Este martes 16 de septiembre de 2025, en el mismo escenario, cuatro centésimas separaron a Quique Llopis del tercer cajón universal.

Su marca en Tokio

En Tokio, junto al jamaicano Orlando Bennet y japonés Rachid Muratake, el deportista FER era uno de los tres atletas que repetían final con respecto a la de París 24. Paró el crono en su segunda mejor marca del curso (13:16, por los 13:12 de la final de la Diamond League en Zúrich, a finales de agosto). “Quizá, el año que viene, puede que al otro… O quizá, nunca. Ya sabemos cómo funciona el atletismo. Hay veces en que este deporte es agradecido, pero en la mayoría de ocasiones no lo es”, reflexionaba en zona mixta mientras aceptaba la crudeza de una prueba como los 110 metros vallas: “Tienes que correr tres carreras a un nivel altísimo y, al mínimo error, te puedes quedar fuera”.

Pese a todo, la estrella del Proyecto FER regresa de Japón con el optimismo de quien se sabe en la cima del atletismo y con la esperanza de, algún día, salir de la fábrica de chocolate con un tesoro universal.