'Fuente del Maestre' gana el V Nacional Inclusivo de Tenis de Mesa en La Nucía

El equipo extremeño de “Fuente del Maestre” ha ganado 3-1 al “Masterspin TT Parla TM Vegas del Genil” en la final del V Nacional Inclusivo de Tenis de Mesa en La Nucía. Se trata del segundo entorchado nacional para el club extremeño. La final ha sido retransmitida en directo por el canal Teledeporte de RTVE, dando visibilidad al deporte inclusivo a nivel nacional desde “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Este viernes arranca el Nacional de Veteranos por Autonomías (19-21 septiembre) también en el Pabellón Muixara, con entrada libre y gratuita.

La entrega de trofeos del V Campeonato de España Inclusivo de Tenis de Mesa Fundación Sanitas ha contado con la presencia de Miguel Ángel Machado, presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), Daniel Valero, director de eventos de la RFETM, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y del concejal de deportes, Sergio Villalba, quienes felicitaron a los equipos participantes y destacaron el valor inclusivo y competitivo de la cita.

Una vez más la Real Federación Española de Tenis de Mesa ha elegido La Nucía como sede de esta prueba nacional, que cuenta con la colaboración de Fundación Sanitas, Comité Paraolímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Federació de Tenis Taula Comunitat Valenciana, Loterías, Joola, Verallia Promesas Paraolímpicas, Universo Mujer, Azulmarino, Iberdrola, Ciberica, Joma, Eventual, Diputación de Alicante y concejalía de Deportes de La Nucía.

V Nacional Inclusivo de Tenis de Mesa en La Nucía / SD

Final igualada con victoria extremeña

La final estuvo marcada por la igualdad y se resolvió en el decisivo partido de dobles. Francisco Javier López adelantó al conjunto extremeño al vencer por 3-1 a Roberto Eder Rodríguez en el primer duelo, pero el internacional José Manuel Ruiz logró empatar la contienda para el equipo madrileño al superar a Olaia Martínez por 0-3. Con todo por decidir, el doble resultó clave con su valor doble: la pareja López/Vílchez se mostró intratable y derrotó por 3-0 a Rodríguez/Ramírez, otorgando el campeonato al “Fuente del Maestre Inclusivo” de Extremadura por 3-1, sin necesidad de disputar el cuarto partido. El equipo granadino del “Masterspin TT Parla TM Vegas del Genil” quedó subcampeón, tras ganar el año pasado. La final de La Nucía fue la reedición de la de 2024.

Bronce para el Motril- Portmany

En el duelo por el tercer y cuarto puesto, el CR Motril CTT Portmany logró subir al podio tras imponerse al Drago TT Gasteiz por un ajustado 3-2. El equipo andaluz/ibicenco se adelantó con los triunfos de Daniel Rodríguez sobre Iker González (3-0) y de Alejandro Díaz frente a Pilar González (3-0). Aunque los vascos igualaron el marcador con la victoria de la pareja González/Martínez en el doble (3-0), ya que el dobles vale doble en el global, y el definitivo lo selló Sofía Couce, que cerró el marcador y dio el bronce al conjunto motrileño-portmanyí.

La Nucía sede del 5º Nacional Inclusivo

Durante dos jornadas el Pabellón Muixara ha acogido el 5º Campeonato de España Inclusivo de Tenis de Mesa, en la que participaron un total de 10 equipos y 38 participantes más técnicos, entrenadores y participantes en una competición que promueve la práctica inclusiva del deporte.

Se habilitaron 11 mesas de competición, en formato de fase de grupos con enfrentamientos en sistema de liguilla y posterior fase eliminatoria. Todos los partidos se pudieron seguir en directo, a través de RFETM.TV; además, la final fue retrasmitida por RTVE en canal Teledeporte, hoy jueves 18 de septiembre a las 10 horas.

V Nacional Inclusivo de Tenis de Mesa en La Nucía / SD

Nacional Selecciones Autonómicas

Este viernes 19 de septiembre también en el Pabellón Muxiara el Campeonato de España de Tenis de Mesa de Selecciones Autonómicas de veteranos, que supondrá tres días de competición (19-21 septiembre). Hay un total de 51 equipos de 12 comunidades autónomas que competirán en las diferentes categorías de 40 a 75 años. Hay inscritos más de 120 deportistas, se tratan de los mejores jugadores veteranos de España.

La competición se desarrollará bajo el formato habitual por equipos, con enfrentamientos por grupos en la fase inicial y eliminatorias en las rondas finales. La entrada para el público es libre y gratuita.