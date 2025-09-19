Actividades de la Semana Europea del Deporte en València

El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Deportiva Municipal, ha preparado un amplio y completo programa de actividades gratuitas y accesibles en instalaciones municipales y playas para celebrar la Semana Europea del Deporte (SED), que se celebra del 23 al 30 de septiembre, impulsada por la Comisión Europea para fomentar la práctica deportiva en toda la ciudadanía.

Los días 24 y 25 de septiembre se celebrarán jornadas de puertas abiertas en las 59 instalaciones deportivas municipales, con acceso gratuito a salas de fitness, actividades dirigidas y baño libre, previa inscripción.

Las playas de València también serán escenario de sesiones de yoga, pilates, taichí y fitness latino, mientras que el Complejo Deportivo Cultural Petxina ofrecerá clases especiales para iniciar la temporada deportiva 2025-2026.

Cartel de la Semana Europea del Deporte de 2025 en València. / FDM

Para aquellas personas que quieran disfrutar de eventos deportivos, destacan el Trofeu 50 aniversari Club Atzar València (27 de septiembre en el Palau Luis Puig); la Copa A de España Junior de Judo (27 de septiembre, en el Pabellón Polideportivo de la Universitat Politècnica de València); el I Torneo Escolar “Mossèn Fenollar”, que se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre en la calle Mossèn Fenollar, en el barrio de Patraix; el I Torneig IMPULSA de Waterpolo (27 y 28 de septiembre en el Polideportivo Nou Moles) y la 12ª Carrera 15K Nocturna FibraValència, que reunirá a miles de corredores el sábado 27 a las 22:30 horas.

Campaña para el fomento en redes sociales

La edición 2025 incluye la Campaña Digital #BeActive, que busca dar visibilidad a la práctica deportiva en la ciudad y aumentar la participación ciudadana en redes sociales. Los participantes podrán publicar fotografías o vídeos practicando deporte en instalaciones municipales entre el 23 y el 30 de septiembre, utilizando los hashtags #BeActiveValencia y #DeporteValencia, etiquetando y siendo seguidores de la FDM.

Se podrá participar de dos maneras, Individual/Parejas, con sorteos de bonos de 10 usos válidos en piscinas y salas de fitness municipales y Grupal, con una tarjeta de usos colectivos con un saldo de 100€ para baño libre, salas de fitness o reserva de pistas. El sorteo se celebrará en la segunda semana de octubre y los resultados se difundirán a través de los canales oficiales de la Fundación Deportiva Municipal. Puede consultarse toda la información de la programación de la Semana Europea del Deporte en www.fdmvalencia.es.