Cuenta atrás para la 10ª edición de “Valencia contra el Cáncer”

La cuenta atrás para una súper edición ha comenzado. Dentro de un mes, la ciudad de Valencia volverá a teñirse de solidaridad con la celebración de la 10ª edición de “Valencia contra el Cáncer”, el gran evento del circuito RunCáncer impulsado y organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y Fundación “la Caixa”, y en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia.

En esta edición tan emotiva y especial, que coincide con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, se espera una participación multitudinaria en la que miles de corredores, patinadores y caminantes demostrarán que todos los participantes son personas “súper” solidarias porque cada dorsal y cada zancada es un gesto de solidaridad que suma frente al cáncer.

Inscripciones 100% solidarias abiertas

Las inscripciones para todas las modalidades siguen disponibles en www.runcancer.com a un precio de 5 euros cada dorsal.

Además, los dorsales de caminata y marcha nórdica también se pueden adquirir presencialmente en la sede de Contra el Cáncer Valencia (Avda. del Puerto, 13) y en las plantas de Deportes de El Corte Inglés (Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz y Avenida de Francia).

Como siempre, la recaudación se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica liderados por jóvenes investigadores en centros valencianos de referencia.

Modalidades y horarios

Desde las 8:30h, el Paseo de la Alameda acogerá una completa mañana deportiva con estas modalidades:

* 08:30h – Carrera competitiva

* 09:45h – Patinada popular

* 09:55h – Marcha nórdica

* 10:00h – Caminata a pie

El circuito de 6 kilómetros recorrerá lugares emblemáticos de la ciudad como la Calle de la Paz, Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, Torres de Quart o Torres de Serranos.

Dorsal 0 y productos solidarios

Para quienes no puedan estar presentes el 19 de octubre, la organización mantiene el Dorsal 0, con aportaciones solidarias de 5, 10, 20 o 30 euros.

Asimismo, se puede adquirir la camiseta conmemorativa de esta edición de RunCáncer, con sello sostenible de 42K Running, la botella solidaria “Yo Soy Pro” y los cordones solidarios, disponibles en varios colores.

Balance de ediciones anteriores “Valencia contra el Cáncer”

* 1ª edición (2016): cerca de 5.000 participantes y 23.510 € recaudados

* 2ª edición (2017): cerca de 9.000 participantes y 42.428 € recaudados

* 3ª edición (2018): más de 10.000 participantes y 50.245 € recaudados

* 4ª edición (2019): 12.704 participantes y 63.520 € recaudados

* 5ª edición (2020, virtual): 2.518 participantes y 12.475 € recaudados

* 6ª edición (2021): 6.648 participantes y 33.240 € recaudados

* 7ª edición (2022): 9.307 participantes y 46.535 € recaudados

* 8ª edición (2023): 14.011 participantes y 70.055 € recaudados

* 9ª edición (2024): 18.107 participantes y 90.535 € recaudados

Datos de interés

* 10ª edición de “Valencia contra el Cáncer” (RunCáncer Valencia)

* Domingo 19 de octubre de 2025

* Paseo de la Alameda (entre Puente de la Exposición y Puente de las Flores)

* Circuito de 6 km

* 100% solidario, 100% investigación

* Inscripciones abiertas hasta el 15 de octubre (14:00h): 5 euros/dorsal

Información e inscripciones

https://runcancer.com/valencia-contra-el-cancer/