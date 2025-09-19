Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El II La Nucía Skate Open se celebra este fin de semana

Los mejores riders autonómicos competirán en el Skate Park nuciero

LANUSO 2025 se celebra este fin de semana con las modalidades de skateboarding y rollefreestyle.

D. LL.

LA NUCÍA

La Nucía, Ciudad del Deporte albergará este fin de semana la segunda edición de “La Nucía Skate Open”. Los mejores riders de la Comunitat Valenciana vendrán a competir al Skate Park nuciero en este campeonato que cuenta con 80 deportistas inscrit@s. Se trata de un evento deportivo que albergará dos modalidades: Skateboarding y RollerFreestyle. La entrada para presenciar esta espectacular competición será libre y gratuita.

Este evento especial de Patinaje está organizado por la Federación Patinaje Comunitat Valenciana con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía.

Horarios

El Skate Park de la Ciutat Esportiva Camilo Cano volverá albergar una prueba de alto nivel reuniendo a las y los mejores riders de la Comunitat Valenciana, incluyendo también algunos deportistas del territorio nacional e internacional en la segunda edición de “La Nucía Skate Open”. 80 participantes inscritos que competirán en dos modalidades diferentes: Skateboarding y RollerFreestyle.

El campeonato comenzará el viernes con los entrenamientos libres. El sábado por la mañana será la competición de skateboarding y las finales y entrega de trofeos tendrán lugar a partir de las 13:00 horas. Destacar que en esta modalidad habrá participación del club de Skate La Nucía con Valeria Chacón en categoría Absoluta, Mauro Varela, Leo Ros y Guillermo Molina.

El domingo será el turno de la competición de RollerFreestyle y durante toda la mañana se podrá disfrutar de las acrobacias y espectaculares movimientos sobre patines en las instalaciones nucieras. Las finales serán a las 13:00 horas y la entrega de trofeos al finalizar la competición. La entrada para presenciar esta competición será libre y gratuita.

