El Léleman Conqueridor busca revalidar el Torneo Alberto Ramos

La pretemporada del Léleman Conqueridor sigue su curso este fin de semana con el III Torneo Alberto Ramos. Una competición que cumple esta año su tercera edición y que los valencianos ya conquistaron el año pasado.

Horarios

El sábado 20 de septiembre, a las 17:00 horas, el equipo competirá contra el CV Melilla en el Pabellón Municipal de Deportes la Libertad de Granada. Será la primera semifinal de esta competición en la que también participan por el otro lado del cuadro el CV Teruel y Conectabalear Manacor (19:30 horas).

Defensor del título

El Léleman Conqueridor guarda buen sabor de boca en este trofeo. El año pasado arrasó en la segunda edición venciendo a Unicaja Costa de Almería en semifinales (3-0) y al Pamesa Teruel en la final. Un año después, el equipo regresa al escenario con el que empezó la mejor temporada de su historia.

Este campeonato será sin duda una prueba de fuego para ir midiendo sensaciones del equipo. Después de tres partidos de pretemporada que se han saldado con derrota en Francia ante Centurions Narbonne (3-0), victoria contra el Instercap ASISA Tarragona SPSP en Nou Moles (3-0) y en la fase previa de la Copa Comunitat Valenciana contra el CV Vinaròs (3-1).

Copa Comunitat Valenciana

Precisamente este último encuentro dejó sensaciones agridulces por las dificultades que tuvo el equipo para cerrar la eliminatoria. Los locales jugaron de tú a tú y sin miedo a pesar de la diferencia de categoría. El primer set lo dominaron con un Léleman que tuvo que ir a remolque. Un buen tramo final hizo que el equipo se pusiera por fin por delante recortando los más de cuatro puntos de desventaja para cerrar el set. El segundo set fue más previsible a lo que marcaba el guion, con superioridad para los de Pablo Díaz. El tercero se fue directo para Vinaròs, que consiguió de forma merecida y con un profundo esfuerzo cerrar el set que se les escapó al inicio. Tampoco lo pusieron fácil en el cuarto, donde el técnico del Léleman dio paso a jugadores que todavía no habían participado en el partido como Javi Monfort.

“El juego no fue igual de fluido que ante Tarragona pero es un partido que puede ocurrir en pretemporada. Mejor ahora que en otro momento. Hasta final de octubre tenemos tiempo para ir corrigiendo y ahora aún nos podemos permitir altibajos en el juego”, analizaba Pablo Díaz.

Es por ello que será importante recuperar la mejor versión del equipo para este trofeo que cuenta con rivales directos de Superliga. Aunque es una fase muy temprana de la temporada, la Superliga arranca tan solo en un mes y será un buen tanteo entre cuatro equipos que el año pasado estuvieron peleando en la parte alta de la clasificación.