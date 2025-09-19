El Servigroup Benidorm quiere volver a la élite

La historia del actual Servigroup Balonmano Benidorm comenzó a fraguarse en la temporada 1968-1969, cuando Eduardo Segado llegó de profesor al Colegio Internacional Lope de Vega, un profesional de la enseñanza y gran aficionado al deporte, que puso los pilares para hacer el primer equipo.

Los inicios

En la temporada 1971/72 se jugaba en la categoría de 2ª Provincial y se consiguió el ascenso a 1ª Provincial, ante el club vecino y rival desde entonces, el Club Balonmano Altea.

En la temporada 1975/1976 el Balonmano Benidorm se traslada al Colegio Internacional Lope de Vega donde se juega en 1ª Provincial y se comienza a potenciar el trabajo de la base. Será en la temporada 1979/1980 cuando aparezca por primera vez la denominación del Club Balonmano Benidorm, antecesor del actual Servigroup Benidorm. Luego vino un periodo de poca actividad, incluso llegando a detenerse por completo. Poco después se retoma el movimiento, teniendo varios equipos de base y un equipo provincial, reactivando también la Escuela Municipal.

En la temporada 1989/1990, Vicente Grau se hizo cargo tanto de la Escuela Municipal como del Club, con la única ayuda de Carlos Esteve. Para la temporada 1992/93, el principal equipo de la provincia de Alicante en ese momento, el Helados Alacant, traslada su sede a Benidorm adaptando el nombre de Club Balonmano Benidorm, disputando los partidos de Liga Asobal en el pabellón de Foietes, lo cual supone un importante impulso para el deporte en la ciudad, aunque solo compite una temporada, puesto que el verano siguiente desaparece por problemas económicos.

Fue en el verano de 1996 cuando se formaliza la fundación del Club Balonmano Benidorm Foietes. A partir de la temporada 1999/2000 ya se tienen equipos en todas las categorías de base y también se añaden equipos femeninos.

En la temporada 2001/02 se logra el ascenso deportivo a 2ª Nacional, categoría en la que se compite durante 9 años consecutivos. A pesar de clasificarse y jugar la fase de ascenso a 1ª Nacional hasta en tres ocasiones (2004 en Almería, 2007 en casa y 2010 en Toledo) e incluso organizarla en 2007 en el recién inaugurado Palau L´Illa, no se logra el ascenso en ninguna de ellas.

El despegue

Con la llegada de Javier Abínzano a la presidencia y el apoyo incondicional de Pedro Muñoz Zafrilla y algunos directivos, se realizan algunos cambios que no tardan en dar sus frutos. En su primer año de proyecto se consigue el ansiado ascenso a 1ªNacional en Banyoles en mayo del 2011. El número de jugadores federados se multiplica y sólo dos años después, en junio del 2013, se consigue el hito histórico de lograr el ascenso a la División de Honor Plata del balonmano nacional en Soria. Segundo ascenso en 3 temporadas.

El recién ascendido BM Servigroup Benidorm realiza una campaña histórica en su primera temporada en División de Honor Plata con un equipo formado principalmente por jugadores alicantinos.

Ascenso a Asobal

En la última fase de la liga regular más de 1.000 personas arropan en cada jornada al equipo en sus partidos en el Palau L´Illa de Benidorm. Con su apoyo, el Club Balonmano Benidorm logra su ascenso a la Liga Asobal en mayo de 2014, en Alcobendas, haciendo realidad el sueño de toda una ciudad.

En el primer año en la Liga ASOBAL, el equipo acabó en 6ª posición de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el 5º clasificado y con unos números para recordar: 32 puntos con 14 victorias, 4 empates y 12 derrotas.

Descenso

El Servigroup Benidorm se despidió de la Liga ASOBAL tras el descenso consumado en la temporada 2024/25, después de haber pasado once años en la élite del balonmano español. Con solo dos triunfos a domicilio y una trayectoria errática como local, cerró la temporada sin margen para la salvación. “ Fracaso deportivo porque no se pudo mantener la categoría ni en el equipo de élite masculino, ni en el femenino. Ha sido un trago muy desagradable”, señaló el actual presidente Jacobo Balongo.

Se abre ahora una nueva etapa en la que el club deberá replantear su proyecto deportivo, económico y social para regresar cuanto antes a la élite. De momento, el Balonmano Servigroup Benidorm regresa este domingo 21 de septiembre (12:00 horas) al Palau d’Esports con el doble objetivo de reenganchar a su afición a la dinámica de la competición oficial y, sobre todo, hacer olvidar el tropiezo sufrido en su visita a El Plantío en la primera jornada de la División de Honor Plata.

Participación europea y en Copa del Rey

El BM Benidorm ha competido en competiciones europeas, destacando su participación en la EHF European League en temporadas recientes. En 2022, el equipo benidormense hizo historia al clasificarse para la fase de grupos de esta competición, tras superar una eliminatoria contra el GC Amicitia Zürich.

Respecto a su andadura en la Copa del Rey, el Servigroup Hoteles Benidorm ha participado en esta competición en varias ocasiones, llegando incluso a ser subcampeón en 2020, cuando perdió la final ante el FC Barcelona.

El análisis del presidente

Jacobo Balongo llegó a la presidencia del Servigroup Benidorm el 2 de julio de 2023 “en una situación deportiva buena, económica normal dentro de las circunstancias y de franca mejora en la parte estructural”.

En la temporada 2024/2025 le tocó vivir el trago del descenso y subrayó que las lesiones fueron determinantes en el mal desenlace de la campaña pasada: “Nunca tuvimos la plantilla al completo y eso pasó factura. El deporte es así, cuando se gana eres un ídolo y cuando se pierde, un fracasado. Hemos tenido plaga de lesiones y algunas incorporaciones que no dieron el resultado esperado, aunque no por falta de compromiso”.

Balongo recordó también que las limitaciones económicas condicionaron la confección del equipo y los recursos disponibles en el área médica y física. “Claro que nos hacen falta más medios, pero el problema es con qué se pagan. Desde que llegamos al club en julio de 2023 hemos tenido que priorizar el pago de nóminas, préstamos y facturas”, explicó un mandatario que tiene claro que todos los apoyos son fundamentales para volver a ASOBAL: “Todos y alguno más. El Balonmamo, como cualquier deporte, requiere de trabajo, esfuerzo y medios. Los mejores medios requieren de los mejores profesionales, que obviamente cuestan dinero”.

El presidente quiso destacar el respaldo del Ayuntamiento de Benidorm y de la Fundación Trinidad Alfonso (FTA), a nivel privado. “No sólo es la aportación económica, sino el uso del Palau, los autobuses y el mantenimiento de las instalaciones. Sin el Ayuntamiento, este proyecto no sería posible, y sin la ayuda de la FTA sería imposible”. En el ámbito privado, también destacó el compromiso del grupo Servigroup y de pequeñas empresas locales, aunque admitió que el club necesitaría más apoyo de grandes compañías de la ciudad.

En su proyecto hacia el regreso a la élite, Jacobo Balongo señala: “Trabajo, trabajo, mucha suerte para evitar lesiones y confianza en el proyecto. Paso a paso”. “En lo económico, estabilizar al club, cumplir con las obligaciones y mantener la serenidad financiera”.

El equipo de División de Honor Plata Masculina, en su camino hacia Liga Asobal, combina jugadores con experiencia en Asobal y jóvenes con hambre competitiva: “El objetivo es estar entre los cuatro primeros, pero no quiero hacer pronósticos. Necesitamos suerte, como ya he dicho antes, en lo deportivo, en las lesiones y en lo económico”. “Si tenemos que estar tres años en Plata, estaremos. Lo que no podemos es volver a vivir por encima de nuestras posibilidades”, añadió el presidente de la entidad, que tiene claro que el futuro de los clubes “pasa por gastar el dinero en cantera. El ejemplo es el Granollers … cantera y cantera y más cantera”.

Internacionales recientes

Con la selección valenciana