El XIII Open de Taekwondo CV calienta motores

La gran cita del taekwondo vuelve a Valencia. Como cada año, el Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana se viste de gala para celebrar uno de los acontecimientos deportivos más atractivos del panorama deportivo. Con 13 años de vida, el Open se prepara para una de las ediciones más especiales que pretende superar todos los récords de participación, aumentando los días de competición y potenciando las actividades paralelas.

La capital levantina volverá a convertirse en el epicentro del taekwondo que congregará a más de 1500 participantes, procedente de 100 clubes y representantes de más de 100 categorías, y que promete ofrecer nuevamente un auténtico espectáculo deportivo durante un fin de semana apasionante.

La Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana calienta motores para organizar una competición que confirmará a los nuevos campeones y campeonas de cada categoría. El evento celebrará las competiciones de combate al mejor de tres asaltos, la competición de poomsae ejercerá el sistema oficial en categorías oficial y el sistema corrido de tres tapices en el resto de las categorías, y la competición hapkido sujeta el sistema de oficial. Las categorías que se disputarán serán combate, poomsae, parataekwondo, freestyle, poomsae familia, poomsae games, etc.

Valencia acoge el I Campeonato Taekwondo de Clubes 2025

La 13º edición del Open coincidirá con la celebración de una nueva competición que se disputará el domingo 12 de octubre poniendo el broche de oro a un intenso y emocionante fin de semana. La Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana y la Asociación Clubes de Taekwondo de España se preparan para celebrar la I edición del Campeonato Taekwondo de Clubes 2025.

Se trata de un torneo que se desarrollará en las categorías A (oficiales) y B (Prebenjamín hasta Máster) en combate y las categorías A, B y C (Benjamín hasta Máster) de poomsae.

Cuatro días de puro taekwondo que tendrá, entre otras cosas, la entrega de Premios FTCV 2025, la presentación Oficial “Proyecto Marcial”, la entrega de menciones maestros y familiares y la entrega Premios ACT 2025, además de las correspondientes competiciones de cada categoría.

Valencia, capital del taekwondo

El Velódromo Luis Puig se transformará en el escenario ideal para acoger una competición que, durante tres días, reunirá a cientos de deportistas que demostrarán su nivel en una competición de carácter nacional. El espectáculo está garantizado.