Doble derrota para el Léleman Conqueridor en el Trofeo Alberto Ramos

Primer traspié pare el Léleman Conqueridor en este mes de pretemporada. Los valencianos no consiguieron ganar ninguno de los dos partidos este fin de semana en el III Trofeo Alberto Ramos Cormenzana. Tras caer en semifinales el sábado contra CV Melilla por 2-3 (31-33/ 25-16/25-22/16-25/13-15), el Conqueridor tampoco pudo lograr la victoria en el partido por el tercer y cuarto puesto ante el ConectaBalear CV Manacor, que se impuso 1-3 (17-25/23-25/25-15/23-25).

Medirse ante los equipos de la parte alta de Superliga era una de las primeras pruebas de fuego que había en este mes de preparación. A pesar de la motivación extra de revalidar este torneo, el equipo valenciano no encontró su mejor nivel para superar los partidos que le plantearon sus rivales.

En la eliminatoria de semifinales, CV Melilla llevó el partido al tie break tras un inicio muy igualado. El 31-33 del primer set reflejaba una igualdad que se vio después desbalanceada en varias mangas. El Léleman Conqueridor arrollaba en el segundo con un 25-16 que parecía devolver al equipo a la senda de la victoria y con un tercero bastante igualado. Los melillenses despertaron con un cuarto impecable y forzaron un tie break que acabó decantándose a su favor.

Partido ante el ConectaBalear CV Manacor

Después del varapalo de caer eliminados, el Léleman Conqueridor trató de recuperar sensaciones el domingo ante un ConectaBalear CV Manacor que fue bastante superior. El saque era una de las facetas que Pablo Díaz insistía en mejorar y durante el fin de semana quedó demostrado. Los baleares se llevaron el primero por 17-25 sin permitir opciones a los valencianos, mientras que en el segundo se apretó algo más el marcador (23-25).

Luis Vidal busca el remate en el partido ante el CV Manacor. / Léleman

A pesar de no llevarse la manga, el Léleman Conqueridor estaba cogiendo ritmo y confianza. Eso se notó sobre todo en el tercer set, donde los valencianos recuperaron su juego con la verticalidad que les caracteriza para llevarse el parcial por 25-15. El equipo revitalizaba como en semifinales, pero no logró forzar el quinto set. ConectaBalear terminaba llevándose de nuevo otro set igualado (23-25) y dejando a los valencianos con un mal sabor de boca en este campeonato.

Copa Comunitat Valenciana

La próxima parada del Léleman Conqueridor serán las semifinales de la la Copa Comunitat Valenciana, competición que organiza la FVCV y donde el equipo que dirige el entrenador asistente de Zanini, Pablo Díaz, consiguió superar la ronda previa ante el CV Vinaròs.