El Balonmano Mislata rescata un punto imposible de su visita a Petrer

Un gol abajo, dos hombres menos por exclusiones, poco más de un minuto por jugar y balón en manos del rival. Ese era el panorama que tenía delante el Balonmano Mislata en los momentos finales de su visita a Balonmano Petrer por la Jornada 2 del Grupo E de la Primera División masculina. Aún así, el equipo del área metropolitana de Valencia logró llevarse un empate en 29 de un partido que lo supo tener 5 goles en desventaja.

La crónica

El primer tiempo del encuentro fue de máxima paridad, con ambos equipos intercambiando goles, pero también errores y pérdidas de balón. Hugo Herraiz (terminó con 6 goles) y Tomás De San Roque (5) lideraban el juego de la visita, mientras que Rafael Moscat (8) era el gran responsable del nivel del local. La igualdad se plasmó en el marcador, que mostró un 15-15 al descanso y todo por resolver en la segunda mitad.

El complemento comenzó de la misma manera, pero a los siete minutos algo se rompió. Errores de Mislata y aciertos de Petrer, en manos de Pablo Agullo (5 goles) y David Serna (5), permitieron que el local consiguiera un parcial de 5-0 para alejarse en el marcador. Faltando poco más de siete minutos, Petrer marchaba 29-25 por delante y parecía que se llevaba la victoria. Fue el momento de aparecer para jugadores como Santino Bogado (6 goles), Jorge Ferrer en la portería, y los propios De San Roque y Herraiz. Con dos y medio para el cierre, los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini se acercaron al 29-28.

El final del partido fue impensado. La exclusión de Guzmán Lázaro tenía a la visita con un jugador menos y el balón en manos de Petrer, que ganaba por uno. Ese ataque duró un minuto y medio porque al borde del pasivo, César Clemente fue excluido y Mislata quedó con cuatro en pista. El local tuvo una clara para liquidarlo, pero Jorge Ferrer estuvo inmenso en la portería y le dio vida a su equipo. Faltando 45 segundos, Herraiz logró el empate y en fly (una suerte de alley-oop del balonmano). Incluso, la visita recuperó otro balón y tuvo la chance de ganarlo, pero no tuvo suerte y se quedó con un sufrido e impensado empate en 29.

Resultados y clasificación del Grupo E de Primera Nacional Masculina

Con este resultado, el Balonmano Mislata se ubica tercero junto al propio Petrer y a Elda. La próxima semana, los valencianos visitarán a Puerto Sagunto B, que había caído en la primera jornada ante Petrer y que venció este fin de semana a Torrevieja a domicilio. La competición la lideran Sant Joan y Águilas, que ganaron sus respectivos encuentros.