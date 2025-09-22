HOCKEY HIERBA
El Carpesa prolonga su inicio victorioso en DHB
El equipo valencianp venció al RH Benalmádena (3-0) para mantenerse en lo más alto de la clasificación. El Giner de los Ríos, masculino y femenino, cosechó sendos empates sin goles, mientras que el Valencia CH empató 2 a 2 ante el Sant Cugat
M. S.
La segunda jornada de la División de Honor B volvió a dejar una única victoria para los equipos representantes de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.
Competición masculina
En la categoría, el CH Carpesa volvió a ser el protagonista de la jornada después de firmar una sólida victoria ante el RH Benalmádena por 3 a 0 en el campo municipal del poliesportiu Verge del Carme-Beteró. Diego García, Roberto Bayarri y Jaime Martín marcaron los goles del conjunto blau para seguir en el liderato del Grupo 2, compartido con el Castelldefels.
En el otro duelo del Grupo 2, el CD Giner de los Ríos igualó sin goles ante el SPV en San Sebastián de los Reyes, mientras que la Universitat d’Alacant-San Vicente perdió en 4-3 en su visita al Vallés Deportivo, en un partido correspondiente al Grupo 1. Pedro Arques (2) y Luis Llopis marcaron los goles alicantinos.
Ver resultados y clasificación: https://resultadoshockey.isquad.es/competicion.php?id_superficie=1&seleccion=0&id_categoria=2&id_competicion=205988&id=8202&id_temp=2526&id_territorial=9999&id_ambito=0#
Competición femenina
En la categoría femenina, el Grupo 1 celebró dos partidos en Beteró donde el CD Giner de los Ríos empató 0 a 0 ante CH Madrid-Las Roza, mientras que el CH Xaloc perdió 0 a 2 en el Pozuelo.
Por su parte, en el Grupo 2, el Valencia CH igualó 2 a 2 ante el Sant Cugat en Tarongers, gracias a las anotaciones de Eveline Van den Nieuewenhof y Ángela Colomer. La UA-San Vicente perdió en Alicante por 0 a 6 ante el Vallés Deportivo.
Ver resultados y clasificación: https://resultadoshockey.isquad.es/competicion.php?id_superficie=1&seleccion=0&id_categoria=9&id_competicion=205987&id=8198&id_temp=2526&id_territorial=9999&id_ambito=0#
