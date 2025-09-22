Debut con derrota para FibraValencia Les Abelles y Valencia RC

Arrancó la competición en la nueva categoría de la División de Honor Élite para el FibraValencia Les Abelles y el Valencia RC. Inicio con derrota para los equipos de la Comunitat Valenciana, los abejorros cayeron en su visita al Hernani por 27-17, mientras que el Valencia Rugby perdió en casa ante el Pozuelo por 17-20.

La crónica de FibraValencia Les Abelles

El estreno liguero se saldó con una derrota en campo de Hernani (27-17) en un encuentro de mucho ritmo y exigencia física. El equipo local, fiel a su estilo de juego directo y apoyado por su público, llevó la iniciativa durante gran parte de la primera mitad, donde el conjunto valenciano supo defender con orden pero no logró materializar sus llegadas. Al descanso, el marcador reflejaba un 6-0 para Hernani.

La segunda parte ofreció un espectáculo mucho más abierto y dinámico. Hernani golpeó primero con un ensayo de Infante (44’), seguido por el de Solano (55’) y las transformaciones al pie de Elosegi. Sin embargo, la reacción valenciana fue inmediata: Marc Genovés recortó distancias con un ensayo en el 48’, Héctor Burke volvió a marcar tres minutos más tarde y Mateo Martínez convirtió la transformación para poner emoción al choque. A la hora de partido, Genovés volvió a zafarse de la defensa rival para firmar su segundo ensayo y situar el marcador en un ajustado 18-17.

Con apenas diez minutos por jugar, el FibraValencia Les Abelles soñaba con la remontada. Sin embargo, la experiencia de Hernani salió a relucir en los instantes finales: tres golpes de castigo transformados por Elosegi (65’, 67’ y 80’) estiraron la ventaja hasta el 27-17 definitivo. Los locales supieron aprovechar nuestros errores en campo propio y nos dejaron a las puertas del bonus defensivo.

Valoración

Lucas Martín valoró el esfuerzo del equipo: “La verdad que un partidazo para iniciar la liga, muy divertido y competido. Sabíamos que iba a ser un campo difícil y así fue. Hay que felicitar a Hernani porque tiene una afición espectacular que les ha sumado ese jugador número 16. Ahora toca pensar en nuestro debut en casa y hacernos fuertes allí”.

En la misma línea, otro jugador subrayó la intensidad del choque y la necesidad de seguir afinando detalles: “Hemos hecho cosas muy buenas, pero tenemos que aprender a mantener la concentración los 80 minutos. Son pequeños errores los que marcan la diferencia en partidos tan igualados. Nos quedamos con lo positivo: el grupo está unido y sabemos que si seguimos trabajando, las victorias van a llegar”.

Más allá del resultado, la imagen del equipo fue positiva. Los jugadores dirigidos por Max mostraron carácter, fortaleza defensiva y capacidad de reacción ante un rival exigente en su campo. Un inicio que, pese a la derrota, deja buenas sensaciones para lo que resta de temporada.

Ficha técnica

División de Honor Élite Masculina – Jornada 1

📅 21/09/2025 – 12:00h

🏟 Landare Toki (Hernani)

Resultado: Hernani CRE 27 – 17 CP Les Abelles

Marcador:

* 17’ Ariceta (Hernani) – Golpe de castigo (3-0)

* 37’ Ariceta (Hernani) – Golpe de castigo (6-0)

* 44’ Infante (Hernani) – Ensayo (11-0)

* 48’ Genovés – Ensayo (11-5)

* 51’ Burke – Ensayo + transformación Martínez (11-12)

* 55’ Solano (Hernani) – Ensayo + transformación Elosegi (18-12)

* 60’ Genovés – Ensayo (18-17)

* 65’, 67’, 80’ Elosegi (Hernani) – Golpes de castigo (27-17)

Árbitro: Ignacio Muñoz Martín, asistido por Jon Bravo y Eki Fanlo.

Amonestaciones: Ninguna.

Derrota del Valencia RC

Redsultados y clasificación