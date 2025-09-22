La Fonteta acoge la presentación de la 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey de Voleibol

La Generalitat Valenciana impulsa la celebración de la 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey de voleibol que se disputará en València entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026 en el pabellón de la Fuente de San Luis.

‘La Fonteta’ ha acogido la presentación oficial de dicha competición, que se celebrará por primera vez en la Comunitat Valenciana, un hecho que convertirá durante esos días a la ciudad de València en la capital del mejor voleibol nacional.

‘La Fonteta’ ha acogido la presentación oficial de la 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey de Voleibol. / FDM VALENCIA

Luis Cervera, anfitrión

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha sido el anfitrión de la reunión del Comité Organizador del torneo, que ha visitado las instalaciones que albergarán dicha competición. El Comité está integrado por la Real Federación Española de Voleibol, organizadora de la prueba, así como la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València, junto con la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso.

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha resaltado el valor estratégico de esta cita. “Acoger la Copa del Rey es una oportunidad que se puso en el camino y que hemos aprovechado entre todos. Es un evento extraordinario, que está creciendo como todo el voleibol en España. Esta edición en València, en este pabellón histórico como es la Fuente de San Luís, y con todo lo que se está organizando alrededor, va a ser un gran paso adelante para el deporte. Para València, recibir un evento de este tipo por primera vez es una verdadera ilusión”, ha señalado Cervera.

Otras valoraciones

Por su parte, el diputado de Deportes de la Diputación de València, Pedro Cuesta, ha subrayado la dimensión del torneo. “Como cualquier final de esta índole deportiva, para nosotros es un orgullo. Turísticamente, también es muy importante para la ciudad y la provincia de Valencia. Estoy convencido de que tendremos a un equipo valenciano en esta final”, ha señalado el diputado.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha destacado durante el acto de presentación que “va a ser el primer evento de rango nacional que se celebrará en La Fonteta después de la inauguración del Roig Arena”. “Estamos muy contentos porque este evento se realice en València. Se esperan más de 4.000 asistentes y se clasificarán ocho equipos, esperando que el Conqueridor sea uno de ellos y podamos disfrutar de ellos en esta Copa del Rey”, ha añadido la edil.

Por último, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, ha querido señalar el crecimiento del voleibol y la relevancia de la sede en la capital del Túria. “València hace ya tiempo que se está posicionando para albergar un evento importantísimo de voleibol como es la Copa del Rey. Es una plaza imposible de evitar por todo lo que representa. Es un ‘hub’ deportivo de primer nivel y el voleibol también tenía que estar en València. Ahora el reto es llenar La Fonteta y dar el mejor espectáculo a todos los valencianos y los muchos visitantes de fuera que llegarán ese fin de semana a la ciudad”, ha señalado el presidente de la RFEVB.

Con los ocho mejores equipos de la primera vuelta de Superliga

Tras este encuentro, el Comité Organizador seguirá celebrando sesiones de trabajo para ofrecer al público el mejor voleibol de España con la disputa del torneo del KO, que reunirá a los ocho mejores conjuntos de la Superliga Masculina al finalizar la primera vuelta de la competición regular. En las tres últimas ediciones se han registrado asistencias superiores a las 4.000 personas, y se espera que en València se alcance e incluso se supere esa cifra. El equipo local, Léleman Conqueridor Valencia, ha estado presente en las dos últimas ediciones y podría ejercer de anfitrión también en esta ocasión.

El Comité Organizador seguirá celebrando sesiones de trabajo para ofrecer al público el mejor voleibol de España. / FDM VALENCIA

En definitiva, durante cuatro días, La Fonteta será el epicentro del voleibol español. La organización prevé un ambiente excepcional con la presencia de ocho aficiones que aportarán colorido y espectáculo a un torneo que promete emociones fuertes tanto dentro como fuera de la pista.