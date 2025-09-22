Javier Gómez (LaLiga) asistirá a las Jornadas de Gestión Deportiva en La Petxina

El Salón de Actos del Complejo Deportivo Cultural La Petxina acogerá el próximo 2 de octubre de 2025, la jornada profesional 'Horizonte en la gestión deportiva: Liderando la transformación del sector'. Organizado por la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV), la jornada tiene como ejes temáticos la innovación, la Inteligencia Artificial, la seguridad, la igualdad, el liderazgo y los eventos, que desarrollarán los temas principales del encuentro.

La jornada dará comienzo con la ponencia ‘LaLiga como ejemplo de gestión’ que estará a cargo de Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, y que dará paso al primer turno de reuniones entre empresas proveedoras del sector deportivo.

Posteriormente, Yago Monteoliva, Gerente de Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) con la ponencia que tratará las “Claves para la elaboración de pliegos en la contratación deportiva: criterios técnicos, jurídicos y estratégicos”.

Mesas redondas

A mediodía se celebrará una de las mesas redondas más interesantes organizada por la GEPACV, titulada “Liderazgo en evolución: IA, metodologías ágiles y el papel clave de la mujer en la gestión deportiva” que contará con la presencia de Isabel García Sanz, presidenta de la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo y expresidente de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo; y María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes durante el periodo 2018-2020.

La tarde comenzará con otra atractiva mesa redonda, bajo el nombre “Seguridad en el Deporte: Retos y soluciones para eventos e instalaciones del siglo XXI” con la intervención de PROSEGUR; Manuel Casarrubio, Director de Seguridad del Villarreal CF; y Francisco López, Director de proyectos de ASE Arquitectos.

Público asistente a una de las últimas jornadas de la GEPAV. / GEPACV

Raquel Lozano, socia y directora del área fiscal AUREN, liderará la ponencia “Bonificación de la seguridad social en los clubes deportivos”. Finalizando la jornada, la última mesa redonda estará dedicada a los “Eventos deportivos como motor económico y turístico: del impacto local al posicionamiento global” con la participación de Juanjo Rovira, Director MIC Sports; Vicente Añó, responsable del Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta, y representantes de LaLigaGenuin.

Bajará el telón de la jornada, David Sánchez, especialista en I.A. aplicada a gestión deportiva, con la ponencia “Taller I.A. aplicado a la gestión deportiva” que bajará el telón de la jornada.

Espacio de aprendizaje, networking y reflexión

La jornada está dirigida a gestores deportivos, técnicos municipales, profesionales del turismo, emprendedores y empresas interesadas en la transformación digital del deporte. Con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje, networking y reflexión, GEPACV celebra una nueva jornada para continuar con su labor en la formación aplicada a la gestión deportiva.

Finalmente, la jornada despedirá el día con la cena oficial y la entrega de distinciones, destacando el trabajo de las personas y entidades más implicadas y comprometidas que han servido de referencia para el sector de los gestores y gestoras deportivas.