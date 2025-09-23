Catalunya triunfó en los nacionales de Master Autonómicos de Tenis de Mesa de La Nucía

El pasado fin de semana el pabellón Muixara de La Nucía acogió el Nacional de Selecciones Autonómicas de Veteranos de tenis de mesa. Una competición que reunió a más de 120 deportistas representando a 12 comunidades autónomas diferentes desde el pasado viernes hasta el domingo. Durante el fin de semana el pabellón se adaptó para esta competición nacional con 14 mesas de competición instaladas sobre la pista central.

Una vez más la Real Federación Española de Tenis de Mesa eligió La Nucía como sede de sus nacionales para este campeonato que contó con la colaboración de con la colaboración de Fundación Sanitas, Comité Paraolímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Federació de Tenis Taula Comunitat Valenciana, Loterías, Joola, Verallia Promesas Paraolímpicas, Universo Mujer, Azulmarino, Iberdrola, Ciberica, Joma, Eventual, Diputación de Alicante y concejalía de Deportes de La Nucía.

El domingo a mediodía se realizó la entrega de premios, que contó con la presencia de Mónica Hortal, presidenta de la Federació de Tenis Taula Comunitat Valenciana; Daniel Valero, director de eventos, Miguel Ángel Machado, presidente de la RFETM y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía.

Nacional Selecciones Autonómicas

Un total de 51 equipos de 12 comunidades autónomas que compitieron en las diferentes categorías de 40 a 75 años en este Nacional de Selecciones Autonómicas de Veteranos que reunió a más de 120 deportistas. La competición se desarrolló por equipos, con enfrentamientos por grupos en la fase inicial y eliminatorias en las rondas finales. El pabellón Muixara se adaptó para este evento instalando sobre su pista central 14 mesas de competición.

La delegación catalana se impuso en cinco de las seis categorías disputadas, consolidando su liderazgo nacional en esta competición por equipos autonómicos. Madrid, en la categoría femenina de Veteranos +40 completó el cuadro de campeones. En Veteranos +40 Masculino, Catalunya 'A' logró el título tras una victoria ajustada en la final frente a Canarias por dos encuentros a uno.

En Veteranos +50 Masculino, Catalunya volvió a dominar en esta categoría, con una final entre sus dos equipos. Catalunya 'A' se impuso por dos a cero a Catalunya 'B'.

En Veteranos +60 Masculino, la selección catalana sumó un nuevo título con la victoria de Catalunya 'A' sobre Región de Murcia en la final, por dos a cero. En Veteranos +65 Masculino, se disputó por sistema de grupo único. Catalunya 'A' y Comunidad Valenciana 'A' finalizaron igualados con 15 puntos, pero el equipo catalán se adjudicó el campeonato por criterio de desempate. Por último, en Veteranos +70 Masculino, Catalunya 'B' se proclamó campeona tras ganar sus doce partidos, finalizando invicta con 12 puntos.

La Nucía sede nacional

La Ciutat Esportiva Camilo Cano reafirma su papel como sede de referencia del tenis de mesa nacional. Este evento consolida a La Nucía, municipio de la Comunitat Valenciana “Comunitat de l’Esport”, como un referente en la organización de grandes competiciones deportivas, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte y la inclusión, y está co-organizado junto a la FTTCV llevándose a cabo a través del programa de ayudas a competiciones PAC_CV, impulsado por Fundación Trinidad Alfonso de la mano del COE.