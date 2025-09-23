Fundación "la Caixa" y FESA impulsan las categorías de discapacidad de Medio y Maratón Valencia

La Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, volverá a impulsar junto a la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) las categorías para personas con discapacidad del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que este 2025 contarán con cerca de 120 atletas.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, y Paco Borao, director de ambas carreras y presidente de SD Correcaminos, entidad organizadora de la prueba, han suscrito el impulso de esta iniciativa; junto a Soraya Casado, responsable territorial de la Fundación "la Caixa" en la Comunitat Valenciana, y Encarna Alcaide, responsable de Acción Social de CaixaBank también en la Comunitat.

Declaraciones

Para Olga García, esta colaboración con las pruebas "es un muy buen ejemplo de la apuesta de la Fundación "la Caixa" y las carreras por fomentar la inclusión en el deporte, que añade un gran valor con marcado carácter social a la colaboración que se realiza desde CaixaBank como entidad patrocinadora del Medio Maratón y del Maratón Valencia".

Para Paco Borao, las categorías con discapacidad son "la mejor demostración del espíritu del deporte que tiene en su base el esfuerzo y la superación de uno mismo. Además, contar con Fundación "la Caixa" y CaixaBank es un honor para nosotros".

Inscripciones

En concreto, actualmente hay inscritos 57 corredores con discapacidad para el Medio Maratón Valencia el próximo 26 de octubre, distribuidos en las siguientes categorías oficiales: 20 con diversidad funcional, 2 intelectual y 25 sensorial. Junto a ellos correrán además 18 guías invitados por la organización para esta labor. Por su parte, el 7 de diciembre, en el Maratón Valencia tomarán la salida 63 corredores y 18 guías, de los primeros, 24 pertenecen a la categoría de discapacidad funcional y 39 sensorial.

Como en ediciones anteriores, todos los atletas de estas categorías han podido beneficiarse de un 50% de bonificación en su inscripción, la cual se realiza a través de FESA.

Todos ellos optarán a lograr el trofeo especial que la Fundación "la Caixa" entregará a los ganadores de cada categoría en cada una de las pruebas en un acto que tendrá lugar en diciembre en las instalaciones de CaixaBank.