El Léleman Conqueridor Valencia, testigo de la presentación de la Copa del Rey de Voleibol

El Léleman Conqueridor Valencia ha arrancado la semana como testigo de la presentación de una de las competiciones más especiales del año. El Pabellón de la Fuente de San Luis ha acogido la presentación de la 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey de Voleibol, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026 en Valencia. Será la primera vez que este trofeo recale en la Comunitat Valenciana y todo un reto para el Conqueridor.

El acto ha contado con la presencia del presidente del club, Manuel Clemente; el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual; el diputado de Deportes de la Diputación de València, Pedro Cuesta; el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil; y la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal, Maria Àngeles Vidal.

Asimismo, la plantilla del club valenciano tampoco ha querido perderse la presentación de una competición que está en la mente de todos los jugadores. Dentro del objetivo de repetir una temporada similar a la del año anterior, en el vestuario sueñan con repetir la clasificación a la Copa del Rey. Estar entre los ocho primeros al finalizar la primera vuelta es el primer reto que tiene por delante el equipo, que no quiere perderse por nada del mundo la experiencia de jugar como local este torneo.

Valoraciones

Para jugadores como el capitán, Javi Monfort, supondría vivir uno de los momentos más especiales de su carrera. “Vamos a necesitar más que nunca a la afición para que nos ayude en Superliga para obtener esa plaza que nos clasifique a la Copa. Este año se celebra aquí y es la mejor oportunidad que tiene el club de luchar e intentar pelearla. Esperamos poder estar en la Fonteta compitiendo en febrero”, señalaba el capitán.

Un mensaje que también suscribía Nacho Huerta: “Estoy muy ilusionado de tener la posibilidad de poder jugar en mi ciudad esta Copa. Vamos a darlo todo por estar presentes en esta competición rodeados de nuestra gente porque tiene que ser una sensación indescriptible”.

El presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, destacó el crecimiento del voleibol en Valencia. “Esta ciudad hace tiempo que se está posicionando para albergar un evento como la Copa del Rey. Este escenario es un hub deportivo de primer nivel y el voleibol tenía que estar en València. Ahora tenemos el reto de llenar La Fonteta y dar el mejor espectáculo”.

Próxima cita: Copa de la Comunitat Valenciana

Este martes vuelve la Copa de la Comunitat Valenciana con la fase de semifinales. El Léleman Conqueridor se enfrentará al CV Mediterráneo en el Pabellón Pablo Herrera de Castellón a partir de las 20:00 horas. Tras superar la fase previa contra el CV Vinaròs, el conjunto que dirige actualmente Pablo Díaz buscará alcanzar la gran final del torneo.

Consulta los resultados y los horarios de los partidos por disputar.