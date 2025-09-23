Patraix rinde homenaje a Bernat Fenollar

Bernat Fenollar, el alma de ese grupo de poetas y ajedrecistas que creó el ajedrez moderno, recibirá este fin de semana un homenaje en Patraix. El sábado 27 de septiembre se celebrará, precisamente en la calle Mossén Fenollar, el I Torneo Escolar ‘Mossén Fenollar”, organizado por el C.A. Ciutat Vella con la colaboración de L´Associació Veïnal Patraix. El torneo comenzará a las 10:00 horas, con 6-7 rondas y 10 minutos (finish) de tiempo para cada jugador. Un torneo que, además, coincide con la celebración de las fiestas del popular barrio valenciano, por lo que se espera un gran ambiente y una alta participación.

Texto fundacional del ajedrez moderno

Recordemos que Bernat Fenollar, junto con sus amigos Narcís Vinyoles y Francí de Castellví, es autor del bello poema alegórico Scachs d´amor (Valencia, c.1475), texto fundacional del ajedrez moderno, con la primera descripción del movimiento moderno de la dama o reina, el primer reglamento del juego moderno y la primera partida íntegramente disputada con reglas actuales.

Ajedrez del siglo XXI, creado en el siglo XV, impulsado por una genial generación de poetas y ajedrecistas valencianos, capitaneada por el propio Fenollar, que actúa de árbitro (Mercurio) en el poema y es quien describe, por primera vez en la historia del ajedrez (estrofa 54), el movimiento moderno de la nueva pieza, que cambiará por sí misma la práctica del juego, del que se disputan todos los días decenas de millones de partidas por todo el mundo.

Patraix, lugar en el que vivió gran parte de su vida Bernat Fenollar, nos recuerdan la importancia y vigencia de su legado ajedrecístico con este torneo destinado para los y las más jóvenes. Además, la localidad alicantina de Penàguila, lugar donde nació Fenollar, también le rendirá homenaje acogiendo la exposición itinerante que habitualmente se encuentra en las instalaciones del Complejo Deportivo Cultural Petxina.